16 Декабрь 2024
Germaniya tışqı êşlär ministrı Annalena Berbok Süriyädä cimerelgän Äsäd rejimın yaqlawçılarğa kisätü yasadı. Ul tüntärelgän lidernıñ suğış cinayät’läre häm keşe xoquqların bozularında qatnaşqan keşelär Germaniyägä kilügä êläkterelep xökem iteläçägen belderde.
Annalena Berbok atnalıq “Bild am Sonntag” gazetına interv’yusında Äsäd rejimı agentlarınıñ Germaniyägä sıyınuına yul quymayaçaqların äytte. Ul, monnan tış, xalıqara iminlek dairäläre häm küzläw xezmätläreneñ xäzerge waqıtta mömkin bulğança yaqın räweştä bergä êşläweneñ ähämiyätle buluın citkerde.
Êçke êşlär ministrı Nênsi Fayzer da Germaniyäneñ tağın da qatğıy çik buyı kontrolläre uzdıruın assızıqlap: “Uyawlıq iñ soñğı däräcägä citkerelde. Ägär Äsädneñ terrorçı rejimınıñ xezmätçeläre Germaniyägä qaçarğa mataşsa, belep torsınnar, cinayät’lären Germaniyä qadär kisken räweştä küzätüçe başqa däwlät yuq”,-dide.