AQŞta 11 sentäbr höcümnären iskä alalar
24 yıl êlek oyıştırılğan höcümnär ilneñ tışqı säyäsäten tulısınça üzgärtte
AQŞta 11 sentäbr höcümnären iskä alalar
11 сәгать элек

Amerika xalqı 2001 yılnıñ 11 sentäbrendä oyıştırılğan höcümnärne törle çaralar belän iskä ala.

Yaqınça 3 meñ keşeneñ ğomere özelgän höcümnärdä yaqınnarın yuğaltqan şaqtıy keşe pänceşämbe könne Nyu-York, Pentagon häm Pensilvaniyaneñ Şanksvil şähärendäge iskä alu çaralarında qatnaşaçaq. Qalğannarı isä älege könne tağın da samimi cıyılışlarda iskä alunı sayladı.

Bötendönya säwdä üzägenä höcümdä ätise Robert Linçnı yuğaltqan Djeyms Linç ğailäse belän tuğan yaqları Nyu-Djersidağı çarağa baraçaqların äytte.

“Bu qayğı tulısınça uzmas dip uylıym. Qayğı êçendä bäxet êzläw – üsüneñ ber öleşe,” – dide ul häm Manxêttenda ixtıyacı bulğannar öçen aş-su äzerlägän meñnärçä üzixtıyarıyğa quşıldı.

İskä alu çaraları artqan säyäsi kiyerenkelekär çorında çınğa aşa. Ğomumän milli berdämlek köne bularaq belenüçe 11 sentäbr çaraları aktivist Çarli Körkneñ Yuta ştatındağı ber yuğarı uqu yortında çığış yasağan waqıtta atıp üterelüennän ber könnän soñ ütkärelä.

Räsmi zatlarğa kürä Körkneñ üterelüe arqasında Nyu-Yorkta östämä iminlek çaralarınıñ kürelüe kötelä.

Manxêttenda igezäk manaralar bulğan urında qorban isemnären ğailäläre häm yaqınnarı uqıyaçaq. Annarı xörmät belän iskä alu öçen 1 minutlıq tınlıq urnaştırılaçaq.

Çarada AQŞ viśe-prezidentı Djeyms Dêvid Vêns häm xäläl cefete Uşa Vêns qatnaşaçaq.

Virdjiniyadağı Pentagonda terrorçılarnıñ ber reaktiv oçqıçnı AQŞ xärbi ştabına yünältüe näticäsendä ğomeren yuğaltqan 184 ğaskäri häm grajdanlı iskä alınaçaq.

İlbaşı Donald Tramp häm xäläl cefete Melaniya Tramp bu çarada qatnaşqannan soñ pänceşämbe kiçen beysbol matçın qararğa Bronkska baraçaq.

Pensilvaniyaneñ Şanksvil şähärendäge cirlektä töşkän oçqıç qorbannarı istälegenä 1 minutlıq tınlıq urnaşaçaq, isemnäre uqılaçaq häm çäçäklär quyılaçaq. Bu çarada Ğazıy êşläre ministrı qatnaşaçaq.

Djeyms Linç kebek keşelär dä 11 sentäbr höcümnären xezmät proyektları häm xäyriyä êşläre belän iskä ala. Üzixtıyarıylar kiyem-salım häm azıq-tölek yärdämen kürsätä, parklar häm mäxällälärne çistarta, qan birä.

Höcümnärdä barlığı 2977 keşe yaqtı dönyadan kitte. bolar arasında Bötendönya säwdä üzägendäge şaqtıy finans xezmätkäre belän yanğan binalarda keşelärne qotqarırğa tırışqan yanğın sünderüçelär häm poliśiya xezmätkärläre dä bar. Höcümnär bar dönyada yañğıraş taptı häm AQŞnıñ ildäge häm çit ildäge säyäsätlären üzgärtte.

AQŞ citäkçelegendäge Äfğanstan häm Ğıyraqnı yawlap alularğa häm 100 meñlägän ğaskäri belän grajdanlılar ülgän bäreleşlärgä kiterde.

“Äl-Kaidä” terror oyışmasınıñ êlekke liderı 2003 yılda Paqıstanda totıldı häm Kubada urın alğan Gvantanamo qultığındağı ber AQŞ xärbi bazasına alıp barıldı läkin berqayçan da xökemgä tartılmadı.

Höcümnärdän soñ AQŞ xökümäte igezäk manaralar cimerelgäç Manxêttennıñ qayber urınnarına cäyelgän toksik gazğa duçar qalğan 10 meñlägän keşegä sälamätlek saqlaw xezmäten kürsätü häm kompensaśiya tüläw öçen milliardlarça dollar sarıf itte.

