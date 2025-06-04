ĞAZZÄ SUĞIŞI
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Köndälek qısqaça xäbärlär | 04.06.2025
İzrailneñ Ğazzägä höcümnärendä 60 fälästinle ülde
DNB ТӘТАРЧА / TRT Global
4 Июнь 2025

İlon Mask Trampnıñ “israf tulı” salım häm çığımnar qanun proyektın kisken räweştä tänqıyt’läde

BMO İminlek şurası Ğazzädä aşığıç, şartsız häm daimi utnı tuqtatu çaqıruı yasağan qararnı tawışqa çığarırğa äzerlänä

İrtä saylawlarda ciñgännän soñ Li Djê Myen Kön’yaq Koreyanıñ yaña ilbaşı bularaq räsmi räweştä wazıyfasına kereşte

Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy, ilneñ qorallı köçlärenä yaña citäkçelek kiteräçäk qararlarğa qul quyıp, xärbi strukturada zur üzgäreşlär bulaçağın citkerde

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