4 Июнь 2025
İlon Mask Trampnıñ “israf tulı” salım häm çığımnar qanun proyektın kisken räweştä tänqıyt’läde
BMO İminlek şurası Ğazzädä aşığıç, şartsız häm daimi utnı tuqtatu çaqıruı yasağan qararnı tawışqa çığarırğa äzerlänä
İrtä saylawlarda ciñgännän soñ Li Djê Myen Kön’yaq Koreyanıñ yaña ilbaşı bularaq räsmi räweştä wazıyfasına kereşte
Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy, ilneñ qorallı köçlärenä yaña citäkçelek kiteräçäk qararlarğa qul quyıp, xärbi strukturada zur üzgäreşlär bulaçağın citkerde