20 Декабрь 2024
Çikne tanımawçı tabiblar oyışmasınıñ “Ğazzä: ülem tozağında tormış” dip ataluçı yaña xisabı ğomer özelülärne beterü häm gumanitar yärdäm ağımın täêmin itü öçen aşığıç räweştä utnı tuqtatırğa çaqırdı. Oyışma, monnan tış, İzrailneñ tınıç xalıqqa höcümnärenä noqta quyu häm fälästinlelärneñ tormışın saqlaw, xalıqara xoquqnı tormışqa aşıru öçen berlektäşlärneñ xäräkätkä küçüen soradı. Çikne tanımawçı tabiblar oyışması axırğı 14 ayda İzrailneñ xärbi xäräkätläreneñ Fälästin xalqına cimergeç täêsirenä iğ’tibarnı cälep itte. Ğazzädäge keşelärneñ qıyamät şartlarında isän qalırğa tırışuların, tik ber genä yäşerenerdäy urınnıñ bulmawın, berkemneñ dä qurqınıçsızlıqta tügellegen häm bu xätär töbäktän çığu yulı bulmawın belderdelär.