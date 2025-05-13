Liviya başqalası Tripolida qorallı bäreleşlär başlandı häm ilneñ êçke êşlär ministrlığı watandaşlarnı öylärendä qalırğa öndäde.
Xalıqara tanılğan Milli Berlek xökümäte düşämbe kiçen yasağan belderüendä barlıq Tripoli xalqınıñ iminlegen täêmin itü öçen öylärendä qalıp, tışqa çıqmasqa kiräklegen citkerde.
Cirle mäğ’lümat çaraları häm räsmi belderülärgä qarağanda, köç qullanu, qırıslıq oçraqları Tripolinıñ Salahaddin häm Äbu Sälim mäxällälärendä küzätelgän.
“Liviya Äl Ahrar” televideniyese häm başqa cirle media oyışmaları başqalada atu tawışları işetelüen belderde. Bu waqıyğalar, suğışçılar citäkçese Äbdel Ğani äl-Kikliniñ üterelüe turında älegä räsmi raslanmağan xäbärlärdän soñ buldı.
Xäbärlärgä qarağanda, saqlanu ministrlığı qaramağındağı 444-nçe brigada apparat köçläre belän bäreleşkän.
“Liviya Äl Ahrar” telekanalı xäbär itkänçä, transport ministrı urınbasarı Wissam Äl-İdrisi Mitiga xalıqara aêroportında hawa xäräkäteneñ waqıtlıça tuqtatılıp toruın rasladı.
Beraz soñraq, aêroport citäkçese İbrahim Farkaş, texnik yaqtan hawa operaśiyälärendä üzgäreş bulmawın, hawa kiñlegeneñ imin häm açıq buluın belderde.
Kiyerenkelekne kimetü öçen çaqırular
Milli mäğarif ministrlığı iminlek wäzğıyäte arqasında mäktäp citäkçelärenä sişämbe könne däreslärne häm imtixannarnı tuqtatu wäqaläte birelüen belderde. Bu qarar uquçılarnı, uqıtuçılarnı häm idarä xezmätkärlären saqlaw maqsatın küzdä tota.
Sälamätlek saqlaw ministrlığı Tripoli häm anıñ tirä-yağındağı barlıq xastaxanälärgä, mediśina üzäklärenä häm bäyläneşle oyışmalarga mömkin bulğan aşığıç xällärgä äzer torırğa häm maksimal' äzerlek däräcäsendä êşläwne däwam itärgä kürsätmä birde.
Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ Liviyägä yärdäm missiyäse Tripolidağı xärbi xäräkätlelek häm artqan kiyerenkelek turındağı xisaplarnı yaqınnan küzätep baruın belderde.
Missiyädän yasalğan belderüdä, barlıq yaqlarga kiyerenkelekne tiz arada kimetergä, provokaśion ğamällärdän baş tartırğa häm qarşılıqlarnı dialog aşa çişü çaqıruı yasaldı.
AQŞnıñ Liviyädäge ilçeläge dä “X “platformasında BMO çaqıruın qabatlap, Tripolida kiyerenkelekne kimetergä çaqırdı.
Liviya, 2011 nçe yılda êlekke lider Muammär Kaddafi 40 yıllıq xakimiyättän bärep töşerelgännän soñ, daimi räweştä xaos êçendä.