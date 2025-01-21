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Tatар Tİ / TRT Global
21 Гыйнвар 2025

Tramp Ğazzädä utnı tuqtatuğa şiklänep qarıy

 AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Ğazzädäge utnı tuqtatu kileşüeneñ öç êtabınıñ da tormışqa aşırıluına ışanamı-yuqmı sorawına cawap birgändä bu mäs’älädä şikläre buluın belderde.

Tramp Oval ofista qanun xökemendäge qararnamälär imzalağanda jurnalistlarnıñ sorawlarına cawap birde.

 Ul qamaw astındağı töbäkneñ zur cimerelü mäydanına oxşawın häm anı bütänçä torğızu kiräklegen äytte.

Tramp berençe qararnamälärgä qul quydı

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Vaşingtondağı Capital One Arenada uzğan wazıyfağa kereşü tantanasınnan soñ qanun xökemendäge qararnamälärgä qul quydı.
Tramp Bayden çorındağı 78 qararnamäne ğamäldän çığarunı imzaladı.
Ul şulay uq yaña tärtipkä salular, federal’ xezmätkärlärne êşkä alunı tuñdıru häm Parij klimat kileşüennän çığu kebek qararnamälärgä dä qul quydı.

İzrail basıp alınğan Yordannıñ könbatış üzänlegendä kiñqırlı höcümnärgä äzerlänä

İzrail ğomum ştab başlığı Xerśi Xa-Levi Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüe ğamälgä kergännän soñ ber kön uzğaç basıp alınğan Yordannıñ könbatış üzänlegendä zur masştablı höcümgä äzerlänü öçen armiyägä boyırıq birde.

Xa-Levi Ğazzädä saqlanu äzerleklären köçäytü belän berrättän, İzrail armiyäseneñ aldağı könnärdä basıp alınğan Yordannıñ könbatış üzänlegendä möhim operaSiyälärgä äzer bulırğa tiyeşlegen belderde.

Belderüdä bu höcümnärneñ urınnarı äytelmäde, soñğı yıllarağı aktivlıq zur külämdä Yordannıñ könbatış üzänlegeneñ tön’yağında küzätelä.

 Başqalada Törkiyä – Şveśiya qurqınıçsızlıq mexanizmı cıyılışı uza

Bügen Törkiyä başqalasında ike ilneñ yuğarı däräcäle wäqalätleläre qatnaşında Törkiyä – Şveśiya qurqınıçsızlıq mexanizmı cıyılışı uza. 

Diplomatik çığanaqlardan alınğan mğä’lümatqa qarağanda, cıyılışta Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan häm êçke êşlär ministrı Ali Yärlikaya belän Şveśiya tışqı êşlär ministrı Mariya Mal’mer Stenergard häm ğadälät ministrı Gunnar Strommer qatnaşa.

Cıyılış ike ilneñ terrorçılıqqa qarşı köräştä xezmättäşlekne üsterüe öçen kritik ähämiyätkä iyä.

 Bayden Aq Yorttan kitkändä bertuğannarın ğafu itte

 Djo Bayden Aq Yorttan kitkändä bertuğannarın häm alarnıñ tormış iptäşlären ğafu itte.

Êlekkege AQŞ ilbaşı barı tik üzenä zarar birü maqsatı belän ğailäseneñ höcümnärgä häm yanawlarğa duçar buluın alğa sörep, monı “iñ naçar partizan säyäsäte” dip bäyäläde.

Ğailäse öçen çığarğan yarlıqaw demokrat ilbaşınıñ yartı ğasırlıq säyäsi kar’yerasında moñarçı kürelmägän ilbaşı qararlarınıñ kötelmägän finalı buldı. 

 

 

 

 

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