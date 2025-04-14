14 Апрель 2025
Törkiyä ilbaşı Ärdoğan belän AQŞ ilbaşı Trampnıñ oçraşuına qağılışlı êşçänleklär däwam itä.
AQŞ däwlät departamentı Massaçusetstäge Tafts universitetında magistraturada uqığan törek qızı Rumäysä Öztürkneñ antisemitik êşçänlektä qatnaşuına yäisä terror oyışmasın yaqlawına qağılışlı ber dälil dä tapmadı.
Kiev beldergänçä, Ukrainanıñ tön’yaq-könçığışındağı Sumı şähärendä oyıştırılğan Rusiyä raketa höcümendä, kim digändä 32 keşe, şul isäptän 2 bala hälaq bulğan, distälägän keşe yaralanğan.