Kovid infekśiyäse belän yaman şeşneñ keçeräyüe yäğ’ni regressiyäse arasında bäyläneş tabıldı.
Amerika ğalimnäre xaywan häm keşe tuqımaların qullanıp tikşerü ütkärde. Anda çir kiterep çığaruçı SARS-CoV-2 virusı RNK molekulalarınıñ immun sistemasında yaman şeşkä qarşı üzençäleklärgä iyä küzänäkneñ üseşenä täêsir itüe kürende.
Fän ähelläre äytüençä, “kisätüçe klassik bulmağan monośitlar” dip tä ataluçı älege maxsus küzänäklär yaman şeş küzänäklärenä höcüm itä. Tikşerenüçelär bu açışnıñ yaman şeşne däwalawda yaña yul buluın belderä. Anı xäzerge däwalaw ısullarına qarşı toruçan yaman şeş törlärendä qullanırğa mömkin.
Köçle “Kovid-19” virusı aktivlaştıra torğan älege küzänäklärneñ bigräk tä melanoma, üpkä, kükräk häm êçäk yaman şeşendä köçle täêsir yasawı açıqlanğan.
Tikşerenüneñ älegä irtä êtapta buluı häm yoğıntısınıñ barı xaywannarda küzätelüenä qaramastan, älege ısulnıñ başqa däwalawlarğa cawap birmäwçe häm çire tirängä kitkän awırularda qullanıla aluı turında ömetlär bar.