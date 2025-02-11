AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Ğazzä öçen bäxäsle plan açıqladı häm Fälästin xalqınıñ öylärenä kire qaytu xoquqın kire qağıp, ”kiläçäk öçen küçemsez milek buldıru”nı täq’dim itte. Tramp “Fox News’”qa birgän iterv’yusında Ğazzä xalqın başqa cirlärdä tözeläçäk yaña cämğıyät’lärgä urnaştırunı täq’dim itte.

Misır häm Yordaniya liderları global’ reakśiyälär artu säbäple Vaşingtonğa kittelär. Amerika liderı İzrail qamawı astındağı töbäktän fälästinlelärne qabul itüdän baş tartsalar AQŞnıñ bu ike ilgä dä yärdämnärne tuqtata aluına işarät itte. Fälästin qarşılıq kürsätü törkeme “Xamas” Tel’-Avivne utnı tuqtatu kileşüen bozuda ğayepläp İzrail äsirlären azat itüne kiçekterde. Moña cawap itep Tramp barlıq totqınnar azat itelmasä Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüen ğamäldän çığaraçağın belderep “Ägär totqınnarnıñ barısı da şimbä kön säğat’ 12 gä qadär kire qaytarılmasa, barısı da betär” dide.



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İzrail ğaskärläre basıp alınğan Yordannıñ Könbatış üzänlegenä höcümnären däwam itälär. Ğaskärlär Ärixadağı Akbat Cäbr qaçaqlar lagerına basqın oyıştırdı. Masafer Yattada bul’dozerlar 5 fälästinleneñ yortın häm 40 keşe yäşägän mäğaräne cimeredelär ,êlektr häm sunı özdelär. Basqınnar 21 nçe ğıynwardan birle däwam itkän kiñ qırlı İzrail höcümnäreneñ ber öleşe bularaq tormışqa aştı häm töbäktä 30dan artıq fälästinle ğomeren yuğalttı.

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Venesuêla AQŞ belän tözelgän kileşü nigezendä dokumentsız möhacirlärne kire qaytaru öçen ike oçqıç cibärde. Bu däwlät başlığı Nikolas Maduro deportaśiyälängän migrantlarnı qabul itärgä häm tansport belän täêmin itärgä rizalaşqannan soñ buldı. Qayber deportaśiyälängän keşelärneñ Tren de Aragua bandası belän bäyläneştä buluınnan şiklänälär.

Bu tärtipkä salu 31 nçe ğıynwarda Maduro belän AQŞ ilçese Riçard Grenell oçraşuınnan soñ tormışqa aştı. Söyläşülärneñ neçkälekläre bilgele bulmasa da Maduro AQŞ - Venesuêla mönäsäbätlärendä yaña başlanğıçqa işarät itte.

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Rumıniya ilbaşı Klaus Yoxannis uñçı oppoziśiya partiyäläreneñ anı ğayepläw plannarın totqarlaw öçen wazıyfasınnan kitte. “Bu taläpneñ êçke häm tışqı säyäsättä dä näticäläre bulaçaq,-” dide ul. Anıñ wazıyfadan kitüe Rusiyäneñ saylawda qatışuı turındağı ğayepläwlärdän soñ buldı. Mäskäw mondıy qatışunı kire qaqtı. Senat başlığı İli Bolojan may ayında uzaçaq saylawğa qadär waqıtlıça ilbaşı wazıyfasın başqaraçaq.





