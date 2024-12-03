İstanbul texnik universitetında uylap tabılğan programma belän ana qarınındağı bäbäyneñ Dawn sindromlı buluın yasalma aqıl açıqlıy. Ğalimnär monıñ öçen êşçänlekne 2 yıl êlek başlıy. Älege qısalarda yaqınça 1 meñ qatnaşuçıdan yaralğını saqlıy torğan sıyıqça ürnäge alına. Belgeçlär alardan faydalanıp yasalma aqılğa iyä programma yasıy.
İstanbul texnik universitetınıñ informatika institutı tikşerenüçese Abdulkärim Çapar Törkiyädä yaqınça 800 bäbäyneñ bersendä Dawn sindromı açıqlanuın belderä. Ä xatın-qızlarnıñ tudıru yäşe artqan sayın bu kürsätkeç üsä. Bilgele bulğança, Dawn sindromı - ana qarınındağı ber genetik taypılış.
Universitet uylap tapqan programmanı İstanbuldağı xastaxanälärdä qullana başlağannar. “Näticäse bik tiz äzer bula. Bäbäyneñ Dawn sindromlı buluın yäki bulmawın yasalma aqıl yärdämendä 100% tögäl äytep bula”,-di professor Çapar.