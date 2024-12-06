6 Декабрь 2024
Franśiyädä axırğı 20 yılda yarlılarnıñ sanı 1 million 400 meñgä arttı, 5 millionnan kübräk keşe fäqıyr’lek busağasında yäşi. İldäge Tigezsezlekne küzätü cämğıyäte bu xaqta xisap äzerläde. Anda äytelgänçä, Franśiyädä yarlılıq çige yalğız yäşäwçe keşe öçen ayına 1014 yevro, balasız par öçen - 1500 yevro, ä 14 yäşennän zur 2 balası bulğan ğailä öçen - 2 meñ 500 yevro.
Tigezsezlekne küzätü cämğıyäte älege kriteriylarnı isäpkä alıp äzerlägän xisabında Franśiyä xalqınıñ 8,1%ınıñ, yäğ’ni 5 million 100 meñ keşeneñ moxtaclıqta yäşäwen citkerä. Bu san 2002nçe yılda 6,6% bulğan.
İldä yarlılıq arta bara häm bu xäl, bigräk tä, yäş’lärgä täêsir yasıy. 18-29 yäş’tägelärneñ 10% - 11,4%ı yarlılıq çigeneñ astında ğomer itä.