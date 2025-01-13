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Tatар Tİ / TRT Global
13 Гыйнвар 2025

İzrail ğaskärläre distälägän fälästinlene qulğa aldı

 İzrail ğaskärläre basıp alınğan Yordannıñ könbatış üzänlegenä oyıştırğan basqınnarda yaqınça 70 fälästinlene qulğa aldı.

Waqıyğa şahitları İzrail ğaskärläreneñ Salfit vilayäteneñ Deir Istiya qasabasında berniçä yortta tentü ütkärüen belderde. 

Fälästin räsmi xäbär agentlığı “WAFA” xäbär itkänçä, İzrail ğaskärläre soñğı könnärdä Deir Istiyağa berniçä tapqır basqın oyıştırdı häm qasabağa kerü -çığu yulların barrikadalar belän yaptı.

 

 İzrail armiyäse Livannıñ könçığışına hawa höcümnäre oyıştırdı

 İzrail armiyäse Livannıñ könçığışına hawa höcümnäre oyıştırdı.

Livannıñ räsmi milli mäğ’lümat agentlığı assızıqlağança, İzrail ğaskärläre uzğan yılnıñ 27 nçe noyabrendä ğamälgä kergän utnı tuqtatu kileşüen bozuın däwam itä.

Agentlıq İzrail xärbi oçqıçlarınıñ Baalbeknıñ könçığışındağı Jinta qasabası tiräsendäge cirleklärne bombalawın belderde.

 

“14 million süriyäle 2 yıl êçendä öylärenä qaytaçaq”

Süriyäneñ yaña xakimiyäte liderı Äxmät Äl Şaraa Äsäd rejimı bärep töşerelgännän soñ ike yıl êçendä 14 million süriyäleneñ illärenä qaytaçaqlarına ışanuın belderde.

Äl Şaraa Dubaydağı dokumental’ fil’mnar töşerüçe häm “You Tube” öçen materiallar äzerläwçe Djo Xattabqa birgän  interv’yusında  üz watannarın taşlap kitärgä mäcbür bulğan süriyälelärneñ inde kire qayta başlawlarına basım yasadı.

Äl Şaraa inqıylabnıñ rejimıñ cimerelüe belän tämamlanuın häm inqıylab añlayışınnan däwlät idaräsenä yünälgän totışqa küçü waqıtı citüen assızıqladı.

 

 Sudan armiyäse tağın ber qasabanıñ kontrolen üz qulına aldı

 Sudan armiyäse Tambul qasabasın yañadan üz kontrolenä aluın häm soñğı 48 säğat’ êçendä Äl Cäzirä vilayäteneñ könçığışındğı ikençe töbäkne dä kire aluın belderde.

Armiya yäkşämbe kiçen yasağan belderüendä berlektäş köçlär häm xalıqnıñ qarşılıq kürsätüe belän Tambul qasabası konrtolen tulısınça üz qulına aluın citkerde. Armiya qasabanıñ ğıys’yançı suğışçılardan çistartıluın belderde.


Törkiyäneñ pilotsız oçu apparatları Afrika bazarında

Törkiyäneñ pilotsız oçu apparatları ildä êşläp çığarılğan texnologyälär belän Afrikada yaña wazıyfalar başqara häm bu bazarda alğarış täêmin itä.

Törkiyäneñ “Zyrone Dynamics” dron şirkäte êksport qazanaşlarına tağın bersen östäde.

Şirkät küptän tügel êzläw-qotqaru operaśiyälärendä häm kritik töbäklärgä yök cibärü kebek möhim wazıyfalar başqaraçaq “ZD100” häm “ZD200” äylänüçe qanatlı pilotsız oçu apparatların Afrika ilenä êksportladı.

 

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