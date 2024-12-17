DÖNYA
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Tramp: “Törkiyä Süriyäneñ kiläçägendä töp rol’ne başqara”
Tramp Süriyä mäs'äläsendä töreklärgä tayanaçağın belderde
Tramp: “Törkiyä Süriyäneñ kiläçägendä töp rol’ne başqara”
Трамп / Reuters
17 Декабрь 2024

AQŞ ilbaşı itep saylanğan Donal’d Tramp tüntärelgän lider Äsädtän soñ Süriyä mäs’äläsendä bilgesezlek buluın äytte häm Törkiyäneñ älege ilneñ kiläçägendä töp rol’ne uynayaçağın assızıqladı. Mar-a-Lago yortında matbuğat konferenśiyäse ütkärgän Tramp AQŞ berlekläreneñ Süriyäneñ tön’yaq-könçığışınnan çığuı mäs’äläsendä turıdan fikeren belderüdän tayçındı. Ul Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannı maqtadı häm anı regionda ähämiyätle köç dip belderde. Ä tüntärelgän Süriyä liderı Bäşar Äsädne, balalarğa qarşı ğamälläre arqasında, “it turawçı” dip atadı.

ÇIĞANAQ:TRT Haber
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