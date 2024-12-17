17 Декабрь 2024
AQŞ ilbaşı itep saylanğan Donal’d Tramp tüntärelgän lider Äsädtän soñ Süriyä mäs’äläsendä bilgesezlek buluın äytte häm Törkiyäneñ älege ilneñ kiläçägendä töp rol’ne uynayaçağın assızıqladı. Mar-a-Lago yortında matbuğat konferenśiyäse ütkärgän Tramp AQŞ berlekläreneñ Süriyäneñ tön’yaq-könçığışınnan çığuı mäs’äläsendä turıdan fikeren belderüdän tayçındı. Ul Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannı maqtadı häm anı regionda ähämiyätle köç dip belderde. Ä tüntärelgän Süriyä liderı Bäşar Äsädne, balalarğa qarşı ğamälläre arqasında, “it turawçı” dip atadı.