Ğıyraqnıñ häm Süriyäneñ tön’yağında “PKK/YPG” separatist terror oyışmasınıñ 6 terrorçısı täêsirsez xälgä kiterelde.
Bu xaqta Törkiyä milli saqlanu ministrlığı belderde.
“Terrornı çığanağında yuq öçen operaśiyälär bar köçenä häm qatğıy räweştä däwam itä. Qaharman Törkiyä Qorallı Köçläre Süriyäneñ tön’yağındağı Solıx çişmäse töbägendä 4 “PKK/YPG”lı terrorçını häm Ğıyraqnıñ tön’yağındağı Pänçä - Kilit operaśiyäse töbägendä 2 “PKK”lı terrorçını täêsirsez xälgä kiterde”,- diyelä ministrlıqnıñ sośial’ media akkauntındağı belderüendä.
Terror oyışmasında tarqalu da däwam itä.
Şanlıurfada “PKK/PYD/YPG” terror oyışmasında güyä cawaplı häm oyışmanıñ üterüçeläre arasında bulğan xatın - qız terrorçı qurqınıçsızlıq köçläreneñ ışandıru - künderü êşçänlekläre näticäsendä täslim buldı.