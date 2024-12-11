DÖNYA
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İzrail ütergän aktivist qıznıñ cinayäten AQŞ tikşeräçäkme?
Äygineñ ğailäse Blinken belän oçraşıp qızlarınıñ ülemen AQŞ citäkçelegendä tikşerüne taläp itäçäk
İzrail ütergän aktivist qıznıñ cinayäten AQŞ tikşeräçäkme?
Ayşänur Äzgi Äygi / AP
11 Декабрь 2024

Yordannıñ basıp alınğan Könbatış üzänlegendä İzrail köçläre qulınnan ülgän Törkiyä häm Amerika watandaşı aktivist Ayşänur Äzgi Äygineñ ğailäse qızlarınıñ ülemen AQŞ citälçelegendä bäysez tikşerelüen sorap AQŞ däwlät särqatibe Êntoni Blinkenğa möräcäğat’ itä. Äygineñ qız tuğanı Özdän Bennett beldergänçä, axırğı 3 ayda Blinken häm däwlät departamentı wäqalätleläre daimi räweştä alarğa Ayşänurğa qarata cinayät’ êşlägän armiyä bäyle bulğan İzrail xökümäteneñ tikşerüen kötülären söyli.  

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