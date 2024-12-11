11 Декабрь 2024
Yordannıñ basıp alınğan Könbatış üzänlegendä İzrail köçläre qulınnan ülgän Törkiyä häm Amerika watandaşı aktivist Ayşänur Äzgi Äygineñ ğailäse qızlarınıñ ülemen AQŞ citälçelegendä bäysez tikşerelüen sorap AQŞ däwlät särqatibe Êntoni Blinkenğa möräcäğat’ itä. Äygineñ qız tuğanı Özdän Bennett beldergänçä, axırğı 3 ayda Blinken häm däwlät departamentı wäqalätleläre daimi räweştä alarğa Ayşänurğa qarata cinayät’ êşlägän armiyä bäyle bulğan İzrail xökümäteneñ tikşerüen kötülären söyli.