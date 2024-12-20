20 Декабрь 2024
Törkiyädäge turistik "Könçığış êkspressı" bıyılğı sezon säfärlären 23nçe dekabr’dä başlayaçaq. Ul könne berençe reys başqala Änkaradan Karsqa quzğala.
2025nçe yılnıñ 2nçe martına qadär suzçılaçaq sezonda tulayım 60 säfär yasaw häm 10 meñ 500 yulçığa xezmät kürsätü planlaştırıla.
Yul buyı êkspress şaqtıy şähärdä tuqtıy häm yulçılarğa poyızddan çığıp törle cirleklärne qaraw mömkinlege birä. Bu - Anadolunıñ maturlıqların kürü häm mädäni yulçılıq kiçerü öçen al’ternativ yal variantı.
Monnan tış, soraw buyınça 24 säfär yasayaçaq turistik "Kars-Ärzurum êkspressı" da bula. Ul 18nçe ğıynvardan 23nçe fevral’gä qadär xezmät kürsätäçäk.