TÜRKİYE
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İnterpol’ tarafınnan êzlänüçe qaçqınnar Törkiyägä tapşırıldı
Bu xaqta Törkiyäneñ êçke êşlär ministrı Ali Yärlikaya citkerde
İnterpol’ tarafınnan êzlänüçe qaçqınnar Törkiyägä tapşırıldı
Turkiye interpol / AA
20 Июль 2025

Törkiyäneñ êçke êşlär ministrı Ali Yärlikaya Germaniya, Greśiya häm Gruziya kebek illärdän Törkiyägä 15 ğayeplänüçeneñ tapşırıluın citkerde.

Êçke êşlär ministrlığı yäkşämbe könne belderü yasap, aralarında 14en İnterpol’ qızıl byulleten’ belän êzlägän 15 qaçaqnıñ Törkiyägä kire kiterelüen citkerde.

Ministr Ali Yärlikaya X platformasında bolay dip yazdı: “15 ğayeplänüçene Gruziya, Germaniya, Greśiya, Bel’giya, Serbiya häm Tön'yaq Kipr Törek Cömhüriyätennän ilebezgä kiterdek.”

Yärlikaya 2023 yılnıñ iyun’ ayınnan bügengä qadär çit illärdän barlığı 407 ğayeplänüçeneñ Törkiyägä tapşırıluın da äytte.

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