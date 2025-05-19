ĞAZZÄ SUĞIŞI
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Gaagada Ğazzä öçen protest çarası
10 meñnärçä keşe Niderland xökümäteneñ İzrail säyäsätenä rizasızlıq belderde
Gaagada Ğazzä öçen çara uzdı / TRT Global
19 Май 2025

18 may könne Gaagada yaqınça 100 meñ keşe Nideland xökümäteneñ Ğazzä suğışında İzrailne xuplawına rizasızlıq belderde. Çaranı oyıştıruçılar monıñ Niderlandta soñğı 20 yılda kürelgän iñ zur protest buluın citkerä. Malieveld mäydanında “Ğazzä öçen qızıl sızıq sız” şiğare belän oyıştırılğan çarağa Xalıqara yarlıqaw oyışması, Keşe xoquqların küzätü oyışması häm “Oxfam Novib” belän 80nän artıq ictimağıy oyışma teläktäşlek kürsätte.

Äxlaqıy çiklärne bilgelär öçen qızıl töstäge kiyemnär kigän rizasızlıq belderüçelär qoral êksportın tuqtatırğa häm Niderlandnı İzrail genoŝidındağı rölen beterergä çaqırdı. Protestçılar Xalıqara mäxkämä yortı bulğan Tınıçlıq sarayın häm Niderland parlamentın uzğannan soñ kire borıldı häm “Genoŝidnı tuqtatığız!”, “Bäysez Fälästin” häm “Ğadellek bulmasa, tınıçlıq ta urnaşmas” şiğar’lären äytte. 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär kübese xatın-qız häm balalar bulğan 53 meñnän artıq Fälästin keşese üterelde. Soñğı waqıtta artqan İzrail höcümnärendä soñğı 5 köndä 378 keşe üterelde. İzrail şulay uq qamaw astındağı töbäktä suğış alıp barğanı öçen Xalıqara mäxkämäsendä genoŝid däğwasında xökem tartıla.



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