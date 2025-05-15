logo
FEATURES DETAIL
Cirteträwlär kötmi: İstanbul fäläqätne totqarlaw öçen waqıt belän yarışa
Soñğı fäläqätlär häm yaqınlaşıp kilüçe yanawlar belän teträngän Törkiyä çirattağı zilzilägä qädär İstanbulnı üzgärtügä yünälä.
Cirteträwlär kötmi: İstanbul fäläqätne totqarlaw öçen waqıt belän yarışa
Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?
Ärdoğan saqlanu bäyläneşlären köçäytü häm ike Urta diñgez ile arasındağı säwdä mönäsäbätlären tiränäytü maqsatınnan İtaliyä xökümäte räise Meloni belän Rimda oçraştı.
Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?
Qıtay häm AQŞ arasında däwam itüçe salım tarifları bäxäsendä kem östenräk?
Vaşington häm Pekin arasında ber-berse belän üçläşü räweşendäge tamğaxanä salımnarı arta häm iq’tisadi hälakättän qurqularnı kübäytä. Belgeçlär bäyälär üsü, täêminat çılbırı özelü häm dön’ya iq’tisadınıñ keçeräyüe turında kisätä.
Qıtay häm AQŞ arasında däwam itüçe salım tarifları bäxäsendä kem östenräk?
Utility - Spotlight Authors
İranda imam Gazalinıñ törbäse cimerelep bara
3 min uqıu
Ğosmanlı çorında tormışqa aşırılğan Ramazan häm Xozur däresläre
3 min uqıu
Törkiyäneñ "kitap xastaxanäse" sıräk qul'yazmalarnı yañarta
3 min uqıu
Livannıñ Süriyä yoğıntısınnan azatlıqqa ozın yulı
5 min uqıu
Tramp Smitson muzeyların Amerikağa qarşı ideologiyädän çistarta başlıy
İlbaşı urınbasarı JD Vêns Tramp idaräseneñ Smitson mileklärennän kiräksez ideologik täêsir bularaq kürüçe närsälärne alıp quyu tırışlıqlarına citäkçelek itäçäk.
Tramp Smitson muzeyların Amerikağa qarşı ideologiyädän çistarta başlıy
Törkiyä, Ğazzädäge İzrail höcümnären gäyepläp, xalıqara cämäğätçelekne êşkä kereşergä çaqırdı
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı: İzrailneñ yaña köç qullanu, qırıslıq spiralenä säbäp buluı qabul itelerlek tügel”
Törkiyä, Ğazzädäge İzrail höcümnären gäyepläp, xalıqara cämäğätçelekne êşkä kereşergä çaqırdı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us