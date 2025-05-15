logo
OPINION DETAIL
Tramp Ğazzä suğışın beterergä çaqırdı
İzrail bu çaqıruğa qolaq salırmı?
Tramp Ğazzä suğışın beterergä çaqırdı
Hindstannıñ Käşmirdäge xoquq suğışı İzrailneñ kolonial urnaşu uyın kitabın çağıldıra
Qanun qısaların manipulaśiyäläp häm byurokratik telne qoral itep qullanıp, Hindstan häm İzrail global xisap birä aludan iqtisadi köç, säyäsi ittifaqlar häm strategik bitaraflıq tarafınnan saqlanğan parallel kolonial urnaşu kön tärtibenä omtıla
Hindstannıñ Käşmirdäge xoquq suğışı İzrailneñ kolonial urnaşu uyın kitabın çağıldıra
"Axırğa qädär suğışırğa äzer": Pekinnıñ bu süzläre närsäne añlata?
Räsmi belderü Pekinnıñ AQŞ belän turıdan-turı bäreleşkä äzerlänü işaräteme?
"Axırğa qädär suğışırğa äzer": Pekinnıñ bu süzläre närsäne añlata?
Utility - Spotlight Authors
Tramp-Netan’yaxu mönäsäbätlärendä yaña çor: tuğrılıq häm kiyerenkelek arasında
5 min uqıu
Şol’śnıñ töşüennän soñ Germaniyä yul çatında
4 min uqıu
Yuğalğan näsel: gaitili balalar niçek bandalar qulına töşä?
4 min read
Kosmos çüpläre
3 min uqıu
"OpenAI”nıñ media şirkätläre belän kileşüläre jurnalistlarnı yalğıştırırğa mömkinme?
Qayber oyışmalar yasalma fähem şirkäte belän kileşülär tözedelär
"OpenAI”nıñ media şirkätläre belän kileşüläre jurnalistlarnı yalğıştırırğa mömkinme?
İlbaşı Ärdoğan: “Livanda utnı tuqtatudan bez bik qanäğat’
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan: "İsrail belän Livan arasında bügen irtän üz köçenä kergän utnı tuqtatu kileşüennän bez bik qänäğat’. Barlıq yaqlar, bigräk tä İsrail, üz burıçların, cawaplılıqların cirenä citkerergä tiyeş.
İlbaşı Ärdoğan: “Livanda utnı tuqtatudan bez bik qanäğat’
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us