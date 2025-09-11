دنیا
2 منٹ پڑھنے
بھارت کی روس سے درخواست: بھارتی شہریوں کی بھرتی بند کریں
یوکرین جنگ کے لئے بھارتی شہریوں کی فوج میں بھرتی بند کریں اور بھرتی کئے گئے بھارتیوں کو رہا کریں: وزارتِ خارجہ
رپورٹس کے مطابق، روس کے یقین دہانیوں کے باوجود، بھارتی شہری لاپتہ ہیں۔ / AP
11 ستمبر 2025

بھارت نے روس سے درخواست کی ہے کہ وہ بھارتی شہریوں کی فوج میں بھرتی بند کرے ۔

بھارت وزارتِ خارجہ نے جمعرات کوجاری کردہ  بیان میں روس سے بھارتی شہریوں کی فوج میں بھرتی بند کرنے اور یوکرین جنگ کے دوران بھرتی کئے گئے بھارتیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

یہ بیان، ذرائع ابلاغ میں بھارتی شہریوں کی روسی فوج میں بھرتی سے متعلق مستقل بڑھتی ہوئی خبروں کے بعد، جاری کیا گیا ہے۔

بھارت وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا ہے کہ حکومت نے گذشتہ سال کے دوران "اس نوعیت کے اقدامات سے متعلقہ خطرات اور نقصانات کو اجاگر کیا  اور بھارتی شہریوں کو اس بارے میں خبردار کیا تھا"۔

بروز جمعرات جاری کردہ بیان میں بھی انہوں نے  کہا ہے کہ "ہم نے یہ معاملہ روسی حکام کے سامنے دہلی اور ماسکو دونوں جگہ پر اٹھایا  اور ان سے درخواست کی ہے کہ اس عمل کو بند کیا جائے اور ہمارے شہریوں کو رہا کیا جائے۔"

وزارت نے تمام بھارتی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ روسی فوج میں شامل ہونے کی کسی بھی پیشکش سے دور رہیں کیونکہ یہ ایک خطرناک راستہ ہے۔

درجنوں بھارتی لاپتہ

جولائی میں بھارتی پارلیمنٹ کو بتایا گیا  تھاکہ روس مسلح افواج میں 127 بھارتی شہری موجود تھے، جن میں سے 98 افراد کی ملازمت کو،  بھارتی اور روسی حکومتوں کے درمیان مسلسل رابطے کے نتیجے میں، ختم کر دیا گیا ہے۔

بھارت وزارتِ خارجہ نے کہا  ہےکہ ابھی بھی روس مسلح افواج میں 13 بھارتی شہری  موجود ہیں جن میں سے 12 افراد کو روسی حکام نے لاپتہ قرار دیا ہے۔

اس سے پہلے مارچ میں بھارتی حکومت نے کہا تھا کہ یوکرین جنگ  کے دوران 12 بھارتی شہری ہلاک ہو چُکے ہیں۔

قبل ازیں روس نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ مزید بھارتی شہریوں کو روسی فوج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود ایسے واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔

واضح رہے کہ  فروری 2022 سے جاری  اس جنگ میں متعدد بھارتی شہریوں کو بھرتی کیا گیا ہے ۔ انہیں فرنٹ لائن پر لڑا گیا ہے اور ان میں سے  کچھ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔

