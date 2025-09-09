چینی صدر شی جن پنگ نے شمالی کوریا کے قیام کی 77 ویں سالگرہ کے موقع پر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ چین شمالی کوریا کے ساتھ اسٹریٹجک رابطے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا کے مطابق، شی جن پنگ کے پیغام میں کہا گیا ہے کہ چین علاقائی و عالمی امن اور ترقی کے لیے شمالی کوریا کے ساتھ قریبی تعاون برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔
شی جن پنگ نے کہا کہ بیجنگ "اسٹریٹجک مواصلات کو بڑھانے، عوامی جمہوریہ کوریا (ڈی پی آر کے) کے ساتھ قریبی تعاون کو برقرار رکھنے اور چین اور شمالی کوریا کی دوستی کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔
شی جن پنگ نے دونوں ممالک کے "سوشلسٹ کاز " کی نشاندہی کی اور دونوں فریقین پر زور دیا کہ وہ خطے اور دنیا میں "امن اور ترقی" کے لئے زیادہ سے زیادہ کردار ادا کریں۔
دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جزیرہ نما کوریا کو جاپانی حکمرانی سے آزاد کرانے کے بعد شمالی حصے میں ایک کمیونسٹ حکومت قائم کی گئی۔
اگست 1948 میں ایک نئی سپریم پیپلز اسمبلی کا انتخاب ہوا اور 3 ستمبر کو ایک نیا آئین نافذ کیا گیا۔
شمالی کوریا کا باضابطہ اعلان 9 ستمبر 1948 کو کیا گیا تھا جس میں کم ال سنگ اس کے پہلے وزیر اعظم تھے۔
دونوں ممالک اس سال سفارتی تعلقات کی 76 ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔
کم جونگ ان نے گزشتہ ہفتے چینی فوجی پریڈ میں شرکت کےلیے اپنی خصوصی ٹرین میں بیجنگ کا سفر کیا تھا
کم نے چین کی جانب سے اپنی سب سے بڑی فوجی پریڈ کے انعقاد کے ایک دن بعد یعنی گذشتہ جمعرات کو بیجنگ میں شی جن پنگ کے ساتھ سربراہی اجلاس کے دوران چین کے ساتھ تعلقات کو مستقل طور پر فروغ دینے کا عہد کیا تھا۔