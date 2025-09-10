دنیا
2 منٹ پڑھنے
دوحہ پر حملہ نیتن یاہو کا انفرادی فیصلہ تھا:ٹرمپ
ٹرمپ نے کہا کہ میں نے فوری طور پر خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کو ہدایت کی کہ وہ قطریوں کو آنے والے حملے سے آگاہ کریں ، جو انہوں نے کیا ، تاہم  بدقسمتی سے  حملے کو روکنے میں بہت دیر ہوئی
دوحہ پر حملہ نیتن یاہو کا انفرادی فیصلہ تھا:ٹرمپ
/ AP
10 ستمبر 2025

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملے کا حکم واشنگٹن نے  نہیں بلکہ نیتن یاہو نے دیا تھا۔

ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ 'یہ وزیر اعظم نیتن یاہو کا فیصلہ تھا، یہ فیصلہ میری طرف سے نہیں کیا گیا تھا'۔

انہوں نے مزید کہا  کہ میں نے فوری طور پر خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کو ہدایت کی کہ وہ قطریوں کو آنے والے حملے سے آگاہ کریں ، جو انہوں نے کیا ، تاہم  بدقسمتی سے  حملے کو روکنے میں بہت دیر ہوئی۔

قطر ی امور خارجہ نے وائٹ ہاؤس کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اسے پیشگی اطلاع دی  گئی   تھی   اور کہا ہے کہ امریکی پیغام صرف اس وقت آیا جب دھماکے ہو رہے تھے۔

مجّوزہ

دوحہ نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے 'بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی' اور اپنی خودمختاری  و  سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔

ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے حملے کے بعد نیتن یاہو سے بات کی  اور اسرائیلی رہنما نے انہیں بتایا کہ وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔"

ٹرمپ نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کو بھی فون کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا۔

ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو قطر کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے ، جس سے اس واقعے کے باوجود تعلقات کو مضبوط بنانے کے واشنگٹن کے ارادے کا اشارہ ملتا ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us