دنیا
2 منٹ پڑھنے
نائیجیریا میں کشتی حادثہ 60 افراد ہلاک
نائجیریا کے شمال وسطی صوبے نائیجر میں 100 سے زائد مسافروں کو لے جانے والی ایک کشتی الٹ گئی جس کے نتیجے میں کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے
نائیجیریا میں کشتی حادثہ 60 افراد ہلاک
/ Reuters
4 ستمبر 2025

نائجیریا کے شمال وسطی صوبے نائیجر میں 100 سے زائد مسافروں کو لے جانے والی ایک کشتی الٹ گئی جس کے نتیجے میں کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے۔

یہ  کشتی منگل کی صبح ملالے ضلع کے ٹنگن سولے سے تعزیتی دورے کے لیے ڈگگا قصبے کی طرف روانہ ہوئی،  مگر بد قسمتی سے  بورگو   کے علاقے میں  واقع  گاؤساوا کے قریب زیر آب درخت سے ٹکرا گئی ۔

بورگوُ  کی مقامی انتظامیہ  کے سربراہ عبداللہی بابا آرا نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 60 ہو گئی ہے ،دس افراد کی حالت تشویشناک ہے اور بہت سے لوگوں کی تلاش جاری ہے۔

یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بجے پیش آیا۔

شاگومی کے ضلعی سربراہ سعدو انووا محمد نے بتایا کہ وہ کچھ دیر بعد جائے وقوعہ پر پہنچے،کشتی  پر 100 سے زائد افراد سوار تھے، ہم ندی  سے 31لاشیں برآمد کرنے میں کامیاب رہے جبکہ کشتی کو بھی بازیاب کرا لیا گیا ہے ۔

 انہوں نے مزید کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں  جن میں سے چار کو منگل کے روز اسلامی رسومات کے مطابق سپرد خاک کیا گیا۔

مجّوزہ

نائجر اسٹیٹ ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی  نے کہا ہے کہ مقامی غوطہ خور اور  اہلکار امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔

ایجنسی کا کہنا ہے کہ کشتی میں  گنجائش سے زیادہ  مسافر سوار تھے   جو کہ  درخت کے تنے سے  ٹکرا  کر الٹ گئی۔

نائجیریا میں خاص طور پر برسات کے موسم میں کشتیوں کے حادثات اکثر ہوتے رہتے ہیں، ،جس کی وجہ حفاظتی اقدامات میں کوتاہی، زیادہ رش اور ناقص جہازوں کا استعمال  ہوتا ہے۔

حالیہ برسوں میں اندرون ملک آبی گزرگاہوں پر اسی طرح کے واقعات میں سیکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔

 

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us