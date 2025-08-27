دنیا
سابق صدر فرار ہو سکتے ہیں، حفاظتی اقدامات بڑھائے جائیں:برازیلئن عدالت
بولسونارو اس ماہ کے اوائل سے برازیلیا میں نظر بند ہیں کیونکہ عدالت  کا ماننا ہے  کہ انہوں نے کارروائی میں مداخلت کو روکنے کے مقصد سے حکم امتناع کی خلاف ورزی کی ہے
برازیل کے دارالحکومت برازیلیا میں سابق صدر جائر بولسونارو کے گھر کے داخلی راستے پر فوجی پولیس کی حفاظت [فائل] / AP
27 اگست 2025

برازیل کی  عدالت عالیہ کے جسٹس الیگزینڈر ڈی موراس نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ سابق صدر جیر بولسونارو کی رہائش گاہ کے ارد گرد 24 گھنٹے گشت سمیت سیکیورٹی سخت کرے کیونکہ سابق صدر فرار ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں   جبکہ ان کی بغاوت کی سازش کا مقدمہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔

بولسونارو اس ماہ کے اوائل سے برازیلیا میں نظر بند ہیں کیونکہ عدالت  کا ماننا ہے  کہ انہوں نے کارروائی میں مداخلت کو روکنے کے مقصد سے حکم امتناع کی خلاف ورزی کی ہے۔

مقدمے کی سماعت میں حتمی دلائل اگلے ماہ کے اوائل میں شروع ہوں گے، جہاں ان پر 2022 کے انتخابات میں اپنی شکست کو تبدیل کرنے کی سازش کرنے کا الزام ہے۔

بولسونارو نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔

موریس نے کہا کہ مقدمے کی سماعت کے نازک مرحلے میں داخل ہونے کے بعد اضافی حفاظتی اقدامات 'مناسب اور ضروری' ہیں۔ انہوں نے پولیس کی ایک حالیہ رپورٹ کی طرف اشارہ کیا جس میں فرار کے ممکنہ منصوبوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تفتیش کاروں کو بولسونارو کی جانب سے 2024 کا ایک مسودہ خط ملا ہے جس میں ارجنٹائن میں پناہ کی درخواست کی گئی تھی۔

حکام نے بولسونارو اور ان کے بیٹے ایڈورڈو پر مقدمے کی سماعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کا بھی الزام عائد کیا۔

امریکہ میں مقیم برازیل کے رکن پارلیمان  ایڈورڈو بولسونارو اپنے والد کی جانب سے واشنگٹن میں لابنگ کر رہے ہیں۔

دفاعی ٹیم نے اس سے پہلے دلیل دی تھی کہ پناہ کی درخواست کا مسودہ پرواز کے خطرے کو ثابت نہیں کرتا ہے ، یہ کہتے ہوئے کہ یہ پرانی ہے اور اس بات پر زور دیا کہ بولسونارو نے عدالتی احکامات کی تعمیل کی ہے۔

بولسونارو کے وکلاء نے منگل کے فیصلے پر تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا فوری طور پر جواب نہیں دیا۔

موریس نے پولیس کو ہدایت کی کہ بولسونارو کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں خلل نہ ڈالیں اور نہ ہی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائیں۔

یہ مقدمہ سابق صدر کے لیے سب سے اہم قانونی امتحانوں  میں سے ایک ہے، جنہیں بدعنوانی، انتخابی مداخلت اور جنوری 2023 میں برازیلیا میں ہونے والے فسادات میں ان کے کردار کی تحقیقات کے دوران عہدہ چھوڑنے کے بعد سے بڑھتی ہوئی جانچ پڑتال کا سامنا ہے۔

