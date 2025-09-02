غّزہ جنگ
2 منٹ پڑھنے
بیلجیم نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا
بیلجیئم کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران بیلجیئم فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرے گا
بیلجیم نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا
/ AP
2 ستمبر 2025

بیلجیئم کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران بیلجیئم فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرے گا۔

 وزیر خارجہ میکسم پری ووٹ نے پیر کے روز ایکس پر لکھا کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف سخت پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔

 واضح رہے کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس 9 سے 23 ستمبر تک نیویارک میں ہوگا۔

فرانس نے جولائی میں اجلاس کے دوران فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا اور صدر امانویل میکرون نے اس اقدام کو دو ریاستی حل کی جانب ایک قدم قرار دیا تھا۔

اس کے بعد سے کئی مغربی ممالک نے برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں۔

پری ووٹ نے کہا کہ بیلجیئم کا یہ فیصلہ غزہ میں رونما ہونے والے انسانی المیے کے پیش نظر کیا گیا ہے، جہاں تقریبا دو سال سے جاری اسرائیلی قتل عام نے علاقے کی تمام آبادی کو عملی طور پر بے گھر کر دیا ہے اور اقوام متحدہ کے مطابق بھوک کے حالات پیدا کر دیے ہیں۔

مجّوزہ

پری ووٹ نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے تشدد کے پیش نظر، جس میں نسل کشی کے کسی بھی خطرے کو روکنے کی ذمہ داری بھی شامل ہے، بیلجیئم کو اسرائیلی حکومت اور حماس پر دباؤ بڑھانے کے لئے سخت فیصلے کرنے پڑے۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس تسلیم کا مقصد عام اسرائیلیوں کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسرائیلی عوام کو سزا دینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ اس کی حکومت بین الاقوامی اور انسانی قوانین کا احترام کرے اور زمینی صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔

اس اعلان کا مطلب ہے کہ بیلجیئم فرانس اور ایک درجن سے زائد دیگر ممالک کے ساتھ نیو یارک اعلامیے کی حمایت کرے گا، جو دو ریاستی حل کی طرف نئی کوششوں کے حصے کے طور پر اسرائیل اور فلسطین دونوں کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔

غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی سے اکتوبر 2023 سے اب تک 63 ہزار سے زائد فلسطینی ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے پر غور کر رہی ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us