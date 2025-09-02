بیلجیئم کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران بیلجیئم فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرے گا۔
وزیر خارجہ میکسم پری ووٹ نے پیر کے روز ایکس پر لکھا کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف سخت پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔
واضح رہے کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس 9 سے 23 ستمبر تک نیویارک میں ہوگا۔
فرانس نے جولائی میں اجلاس کے دوران فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا اور صدر امانویل میکرون نے اس اقدام کو دو ریاستی حل کی جانب ایک قدم قرار دیا تھا۔
اس کے بعد سے کئی مغربی ممالک نے برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں۔
پری ووٹ نے کہا کہ بیلجیئم کا یہ فیصلہ غزہ میں رونما ہونے والے انسانی المیے کے پیش نظر کیا گیا ہے، جہاں تقریبا دو سال سے جاری اسرائیلی قتل عام نے علاقے کی تمام آبادی کو عملی طور پر بے گھر کر دیا ہے اور اقوام متحدہ کے مطابق بھوک کے حالات پیدا کر دیے ہیں۔
پری ووٹ نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے تشدد کے پیش نظر، جس میں نسل کشی کے کسی بھی خطرے کو روکنے کی ذمہ داری بھی شامل ہے، بیلجیئم کو اسرائیلی حکومت اور حماس پر دباؤ بڑھانے کے لئے سخت فیصلے کرنے پڑے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس تسلیم کا مقصد عام اسرائیلیوں کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسرائیلی عوام کو سزا دینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ اس کی حکومت بین الاقوامی اور انسانی قوانین کا احترام کرے اور زمینی صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔
اس اعلان کا مطلب ہے کہ بیلجیئم فرانس اور ایک درجن سے زائد دیگر ممالک کے ساتھ نیو یارک اعلامیے کی حمایت کرے گا، جو دو ریاستی حل کی طرف نئی کوششوں کے حصے کے طور پر اسرائیل اور فلسطین دونوں کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔
غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی سے اکتوبر 2023 سے اب تک 63 ہزار سے زائد فلسطینی ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے پر غور کر رہی ہے۔