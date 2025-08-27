اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق کے جنوب میں واقع شہر الکسوہ کے قریب ڈرون حملوں میں 6 شامی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے ۔
شام کے سرکاری ٹی وی 'الاخباریہ' نے بروز منگل شائع کردہ خبر میں کہا ہے کہ اسرائیلی ڈرونوں نے دمشق کے دیہی علاقوں میں شامی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔
اطلاعات کے مطابق اسرائیل، گذشتہ سال ماہِ دسمبر میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعدسے ، شام پر سینکڑوں حملے کر چُکا ہے۔حملوں میں، لڑاکا طیاروں، میزائل نظاموں اور فضائی دفاعی تنصیبات جیسے، فوجی مقامات اور اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
اسرائیل نے، 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، شام کی گولان پہاڑیوں پر قبضے کو مزید پھیلا کر بفر زون پر بھی قبضہ کر لیاہے۔
واضح رہے کہ تقریباً 25 سالہ اقتدار کے بعد گذشتہ سال ماہِ دسمبر میں بشار الاسد حکومت کا تختہ اُلٹ دیا گیا اور بشار الاسد روس فرار ہو گئے تھے۔ اس انقلاب نے 1963 سے حزبِ اقتدار 'بعث پارٹی' کی حکومت ختم کر دی تھی۔
رواں سال ماہِ جنوری میں ملک میں صدر احمد الشراع کی زیرِ قیادت ایک نئی عبوری انتظامیہ تشکیل دی گئی تھی۔