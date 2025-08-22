دنیا
2 منٹ پڑھنے
کولمبیا میں دو حملوں میں 13 افراد ہلاک
مزید دھماکوں کے خدشے کے پیش نظر شہر میں بڑے ٹرکوں کے داخلے پر پابندی کا اعلان
کولمبیا میں دو حملوں میں 13 افراد ہلاک
کیلی، کولمبیا میں مارکو فیڈیل سواریز فوجی ہوائی اڈے کے قریب دھماکے سے متاثرہ علاقے کا منظر / AA
21 گھنٹے قبل

کولمبیا میں دو بڑے حملوں میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔

مغربی شہر کالی میں، ایک کار بم  کے ذریعے مارکو فیدل سواریز ملٹری ایوی ایشن اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔

کالی کے میئر، الیخاندرو ایدر نے بتایا کہ دھماکے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک اور 36 زخمی ہوئے ہیں۔

انہوں نے مزید دھماکوں کے خدشے کے پیش نظر شہر میں بڑے ٹرکوں کے داخلے پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔

خیال رہے کہ  10 جون کو تین مربوط بم دھماکوں میں سات افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔

مجّوزہ

کالی میں ہونے والے حملے کے ساتھ ہی شمالی علاقے انتیوکیا میں ایک اور حملہ ہوا، جہاں ایک پولیس ہیلی کاپٹر کو دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔

حکومت کے مطابق، اس حملے میں کم از کم آٹھ اہلکار  ہلاک اور آٹھ زخمی ہوئے۔

صدر گستاوو پیترو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ یو ایچ-60 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر املفی میں کوکا کی فصلوں کے خاتمے کے لیے عملے کو لے جا رہا تھا۔

انہوں نے لکھا ہے " آٹھ پولیس اہلکاروں کی ہلاکت اور آٹھ کے زخمی ہونے کی افسوسناک خبر  موصول ہوئی ہے۔"

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us