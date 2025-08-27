دنیا
شمالی کوریا: جے میونگ نے اپنی 'منافقانہ اصلیت' ظاہر کی ہے
جزیرے کو 'غیر جوہری بنانے' کا خیال مضحکہ خیز ہے، شمالی کوریا کبھی بھی اپنے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہوگا۔ کے سی این اے
شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے صدر کی طرف سے جوہری خاتمے کے مطالبے پر شدید تنقید کی / AP
27 اگست 2025

شمالی کوریا نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران کوریا جزیرہ نما کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی اپیل کر کے اپنی 'منافقانہ اصلیت' ظاہر کی ہے۔

شمالی کوریا کی سرکاری خبر ایجنسی' کورین سینٹرل نیوز ایجنسی' KCNA کے شائع کردہ  تبصرے میں پیانگ یانگ نے ،واشنگٹن کے اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سینٹر میں، 'لی' کی خارجہ پالیسی تقریر پر تنقید کی ہے۔ اس تقریر میں لی نے امریکہ۔جنوبی کوریا اتحاد کی توثیق کی اور اشتعال انگیزیوں کے خلاف سخت ردعمل کی وارننگ دی تھی۔

تبصرے میں  کہا گیا  ہے کہ"لی  نے ہمیں 'غریب لیکن سخت پڑوسی'کہہ کے ہماری توہین کی اور اس کے بعد جزیرے کو 'غیر جوہری بنانے' کے مضحکہ خیز خیال کا اظہار کیا ہے"۔

تبصرے میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیار نہیں چھوڑے گا۔جوہری ہتھیار، ہمارا قومی وقار اور  قومی سلامتی ہیں اور  ہمارا، ان سے دستبردار نہ ہونے کا، موقف غیر متزلزل ہے"۔

مزید کہا گیا  ہےکہ شمالی کوریا کی جوہری طاقت کی حیثیت 'بیرونی اور مبنی بَر دشمنی خطرات' کا  اور عالمی سلامتی کے بدلتے ہوئے منظرنامے کا عکاس  ایک 'ناگزیر انتخاب'ہے ۔

جنوبی کوریا  صدارتی دفتر کے ترجمان کانگ یو جنگ کے مطابق جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے  اپنے حالیہ دورہ واشنگٹن کے دوران تجویز پیش کی تھی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں  سال کے آخر میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن  سے ملاقات کریں ۔ ٹرمپ نے اس تجویز کو ' نہایت دانشمندانہ مشورہ' قرار دیا تھا ۔

واضح رہے کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے دورِ صدارت میں  کِم کے ساتھ تین ملاقاتیں کیں جن میں سے ایک جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیانی بفر زون میں طے پائی تھی۔

