دنیا
امریکہ نے کیریبئن میں مزیدفوج بھیج دی،وینزویلا نے بحری جہاز روانہ کر دیئے
وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان امریکہ کی جانب سے خطے میں اضافی بحری افواج بھیجنے کے بعد وینزویلا نے کہا ہے کہ وہ اپنی کیریبین ساحلی پٹی پر گشت کے لیے جنگی جہاز اور ڈرون تعینات کر رہا ہے
27 اگست 2025

وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان امریکہ کی جانب سے خطے میں اضافی بحری افواج بھیجنے کے بعد وینزویلا نے کہا ہے کہ وہ اپنی کیریبین ساحلی پٹی پر گشت کے لیے جنگی جہاز اور ڈرون تعینات کر رہا ہے۔

سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں وزیر دفاع ولادیمیر پیڈرینو نے بحری جہازوں کے گشت کے ساتھ ساتھ ایک "اہم" ڈرون کی تعیناتی کا اعلان کیا ، جس میں بڑے بحری جہاز بھی شامل ہیں ۔

یہ اقدام واشنگٹن کی جانب سے گزشتہ ہفتے تین تباہ کن بحری جہاز بھیجنے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اس کا مقصد منشیات کی اسمگلنگ کو روکنا ہے۔

امریکی حکام مادورو پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ واشنگٹن کی جانب سے دہشت گرد تنظیم قرار دیے گئے کوکین کارٹیل کی سربراہی کر رہے ہیں۔

منگل کے روز ایک امریکی ذرائع نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے مزید دو بحری جہاز کیریبین روانہ کر رہے ہیں جن میں گائیڈڈ میزائل کروزر یو ایس ایس ایری اور جوہری توانائی سے چلنے والی تیز رفتار حملہ کرنے والی آبدوز یو ایس ایس نیوپورٹ نیوز شامل ہیں۔

ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ تعیناتی مادورو پر دباؤ بڑھانے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔

امریکی میڈیا نے خبر دی ہے کہ واشنگٹن خطے میں 4 ہزار میرینز بھیجنے کی بھی تیاری کر رہا ہے۔

امریکہ نے مادورو پر منشیات کے الزامات پر انعام کو دوگنا کر کے پانچ کروڑ ڈالر کر دیا ہے۔

واشنگٹن نے وینزویلا کے رہنما پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ کارٹیل کے کارندوں کے تحفظ اور ان کو مالا مال کرنے کے لیے ریاستی وسائل کا استعمال کر رہے ہیں جبکہ وینزویلا کا اصرار ہے کہ یہ الزامات حکومت کی تبدیلی کی کوششوں کا جواز پیش کرنے کے لیے من گھڑت ہیں۔

مادورو بارہا امریکہ پر الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ وہ ان کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہا ہے۔

بحریہ میں اضافے کے جواب میں ، انہوں نے وینزویلا کی ملیشیا کے لئے بھرتی کی کوششوں کو تیز کردیا ہے ، اور ملک کی خودمختاری کے دفاع کے لئے مزید ہزاروں ارکان کو شامل کرنے کا عہد کیا ہے۔

مادورو نے ایک علیحدہ بیان میں واشنگٹن پر الزام عائد کیا کہ وہ منشیات کے الزامات کو فوجی دھمکیوں کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔

یہ تعطل امریکہ اور وینزویلا کے بگڑتے ہوئے تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے، جس پر پابندیاں، سفارتی تنہائی اور مادورو کو اقتدار سے ہٹانے کی حزب اختلاف کی ناکام کوششیں شامل ہیں۔

