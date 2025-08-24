غّزہ جنگ
2 منٹ پڑھنے
اسرائیل نے ایک اور فلسطینی صحافی کو قتل کر دیا
فلسطین سرکاری ٹی وی چینل کے کیمرہ مین 'خالد المدہون' کو، انسانی امداد کے متلاشی فلسطینیوں کی کوریج کے دوران، قتل کیا گیا ہے: فلسطین صحافی یونین
اسرائیل نے ایک اور فلسطینی صحافی کو قتل کر دیا
اکتوبر 2023ء سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینی صحافیوں کی تعداد 240 تک پہنچ گئی ہے۔ / تصویر: اے پی / AP
24 اگست 2025

اسرائیلی فوج نے شمالی غزّہ میں ایک اور صحافی کو قتل کر دیا ہے۔

فلسطین صحافی یونین کے مطابق اسرائیلی افواج نے ، شمالی غزہ میں، 'خالد المدہون'   نامی فلسطینی صحافی کو قتل کر دیا ہے۔

سول سوسائٹی تنظیم نے ہفتے کے روز جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ فلسطین سرکاری ٹی وی چینل کے  کیمرہ مین 'خالد المدہون' زیکم کے علاقے میں اسرائیلی فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہو گئے ہیں۔

المدہون ،انسانی امداد کے متلاشی فلسطینیوں کی علاقے میں موجودگی کے دوران، واقعے کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔

تنظیم نے اس قتل کی مذمت کی اور اسے صحافیوں کے خلاف ایک "منظم مہم" قرار دیا  ہے جس کا مقصد فلسطینیوں کی  آواز کو دبانا ہے۔بیان میں زور دیا گیا ہے کہ غزہ کے صحافی خطرات کے باوجود اپنے مشن پر قائم ہیں۔

غزہ حکومت کے میڈیا دفتر  کے مطابق المدہون کے قتل  کے ساتھ، اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں قتل کئے گئے فلسطینی صحافیوں کی تعداد 240 تک پہنچ گئی ہے ۔

مجّوزہ

صحافیوں کے لئے  مہلک ترین  جنگ

رواں مہینے کے آغاز میں اسرائیل نے ،غزہ شہر کے الشفاء اسپتال کے قریب ایک خیمے پر حملہ کر کے،6 صحافیوں کو قتل کر دیا تھا۔ ان شہداء میں سے  پانچ الجزیرہ کے صحافی تھے۔

واضح رہے کہ بین الاقوامی وارننگوں کے باوجود غزہ میں موجود  صحافی بار بار اسرائیلی حملوں، گرفتاریوں اور دھمکیوں کا نشانہ بن رہے ہیں ۔ مبصرین کے مطابق یہ کاروائیاں  جنگ کی کوریج کو خاموش کرنے کی کوششیں ہیں۔

اسرائیل، اکتوبر 2023 سے تاحال،  غزہ میں زیادہ تر عورتوں اور بچوں پر مشتمل  62,600 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کر چکا ہے۔ اسرائیل نے علاقے کو مکمل طور پر  تباہ کر دیا اور ارادی  قحط کا محکوم بنا دیا  ہے۔

گذشتہ ماہِ  نومبر میں، بین الاقوامی فوجداری عدالت نے ،غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت سوزجرائم کے الزامات میں، وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوآو گیلنٹ کے  وارنٹ ِگرفتاری جاری کئے تھے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں  بھی غزہ میں نسل کشی کے مقدمے کا  سامنا ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us