دنیا
2 منٹ پڑھنے
برازیل: بولسونارو مقدمے کے ایک جج نے بولسونارو کو بری کر دیا
ججوں کے بنچ میں اختلاف، ایک جج نے بولسونارو کی رہائی کے حق میں ووٹ دے دیا
برازیل: بولسونارو مقدمے کے ایک جج نے بولسونارو کو بری کر دیا
ایک برازیلی جج نے سابق صدر جائر بولسونارو کے خلاف بغاوت کی سازش کے مقدمے میں پہلا بری قرار دینے کا فیصلہ سنایا۔ / Reuters
11 ستمبر 2025

برازیل  کے سابق صدر جائر بولسونارو  کے مقدمے کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ ججوں کے بنچ  میں سے ایک نے  بولسونارو  کی رہائی کے حق میں ووٹ دے کر  عدالت کو حیران کر دیا  ہے۔

اس ووٹ کے نتیجے میں بولسونار و کے خلاف، 2022 میں بغاوت کی کوشش کے، مقدمے میں تقسیم پیدا ہو گئی ہے۔ مذکورہ فیصلہ، ایک دن پہلے دو ججوں کے سابق صدر کو مجرم قرار دینے کے حق میں ووٹ دینے کے بعد سامنے آیا ہے۔

اس ووٹ کے بعد اب تک دو ججوں 'الیکسینڈر ڈی موریس اور فلاویو ڈینو' نے سزا کے حق میں اور ایک جج 'لوئز فکس' نے بریت کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ سزا کے لیے تین ججوں کی سادہ اکثریت کافی ہے اور ابھی دو ججوں کے ووٹ باقی ہیں۔

زیرِ سماعت مقدمہ یہ طے کرنے کے لیے چل رہا ہے کہ آیا بولسونارو نے 2022 کے انتخابات میں شکست کے بعد غیر قانونی طور پر اقتدار پر قابض رہنے کی سازش کی تھی یا نہیں۔

”فوجداری ذمہ داری کو معقول شک سے بالاتر ثابت کرنا ضروری ہے“

مجّوزہ

اگرچہ جج فکس نےپیشی کا آغاز ان الفاظ سے کیا ہے کہ پورے مقدمے کو منسوخ کر دینا چاہیے کیونکہ بقول ان کے سپریم کورٹ اس مقدمے کی سماعت کے لیے مناسب عدالت نہیں ہے، لیکن دن کے اختتام پر انہوں نے شواہد کی کمی کی بنیاد پر بولسونارو کو بری کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔

جج فکس نے اٹارنی جنرل کے مقدمے کے بیشتر حصے کو مسترد کر دیا  اور دلیل دی ہے کہ بغاوت صرف اسی وقت بغاوت  ہوتی ہے جب حکومت کو گرا دیا جائے ۔

اختلاف کرنے والے جج نے کہا  ہےکہ بولسونارو کی کاروائی  بغاوت نہیں سیاسی سرگرمی کے زمرے میں آتی ہے۔

دس گھنٹے سے زیادہ  طویل ایک ایک بیان میں فکس نے کہا  ہےکہ استغاثہ نےبولسونارو پر لگائے گئے  الزامات کو مکمل طور پر ثابت نہیں کیا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ فوجداری مقدمے میں ”فوجداری ذمہ داری  ایسے شواہد پیش کرنا ہے جو   معقول شبہے کو ختم کر دیں"۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us