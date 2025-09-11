ترکیہ
کونگو میں دہشتگردانہ حملہ،ترکیہ کی تعزیت
ترکیہ نے گزشتہ روز مشرقی  جمہوریہ کونگو میں ایک جنازے کو نشانہ بنانے والے دہشت گردانہ حملے میں ہلاک  شدگان  کے لیے  تعزیت کا اظہار کیا ہے
ترکیہ نے گزشتہ روز مشرقی  جمہوریہ کونگو میں ایک جنازے کو نشانہ بنانے والے دہشت گردانہ حملے میں ہلاک  شدگان  کے لیے  تعزیت کا اظہار کیا ہے ۔

ترک وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس بات پر گہرا دکھ ہوا ہے کہ ڈیموکریٹک  جمہوریہ کونگو (ڈی آر سی) کے شمالی کیوو صوبے میں ڈی ای اے ایس سے وابستہ اتحادی ڈیموکریٹک فورسز کی جانب سے کیے گئے دہشت گرد حملے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ اور کونگو کی عوام   سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔

منگل کے روز داعش سے وابستہ الائیڈ ڈیموکریٹک فورسز (اے ڈی ایف) سے منسوب ایک حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔

حالیہ  سالوں میں مشرقی کونگو میں اے ڈی ایف کی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔

اصل میں یوگنڈا میں تشکیل  شدہ  اس  مسلح گروہ نے سیاسی عدم استحکام اور مقامی تنازعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوو کے علاقے میں قدم جمانے کے لئے سرحدیں عبور کی ہیں۔

یہ گروپ مہلک حملوں کا ذمہ دار ہے جس میں حفاظتی قوتوں  اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ۔

