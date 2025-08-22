تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھاکسن شناوترا کو جمعہ کے روز شاہی ہتک عزت کے الزامات سے بری کر دیا گیا ہے، جس سے ان کے خاندان کو لاحق خطرات میں سے ایک سے چھٹکارا مل گیا ہے، جو دو دہائیوں سے تھائی لینڈ کی سیاست پر حاوی ہے۔
تھاکسن کا خاندان طویل عرصے سے ملک کی فوج نواز، بادشاہت نواز اشرافیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے جو ان کی عوامیت پسند تحریک کو تھائی لینڈ کے روایتی سماجی نظام کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔
تھائی سیاست میں ایک اہم قوت کے طور پر ان کا دور بغاوتوں، سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں اور عدالتی مقدمات کی کہانی میں سامنے آیا ہے کیونکہ وہ مملکت کے اقتدار کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
76سالہ تھاکسن کو بادشاہ مہا وجیرالونگ کورن اور ان کے اہل خانہ پر تنقید کو جرم قرار دینے والے قوانین کے تحت 15 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن دو ماہ تک جاری رہنے والے مقدمے کے بعد انہیں بری کر دیا گیا تھا۔
تھائی لینڈ کے وکیل ونیت چٹمونٹری نے بینکاک میں تھائی لینڈ کی فوجداری عدالت میں صحافیوں کو بتایا کہ عدالت نے تھاکسن کے خلاف الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پیش کیے گئے شواہد ناکافی ہیں۔
تاہم، ان کا خاندان اب بھی مضبوط ہے، ان کی بیٹی، پیتونگٹرن شناوترا، جو فی الحال وزیر اعظم کے عہدے سے معطل ہیں اور اگلے ہفتے ان کے اپنے ہی حساب کا سامنا کر رہی ہیں، کیونکہ ایک عدالتی فیصلہ آنے والا ہے جس کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔
تھاکسن اپنے وکیل سے پہلے عدالت سے چلے گئے اور مسکراتے ہوئے پریس کو بتایا کہ ان کا کیس مزید تبصرہ کیے بغیر خارج کر دیا گیا ہے۔
عدالت کے باہر جمع تقریبا 150 تھاکسن حامیوں میں سے 66 سالہ کامول اوراہنتا نے کہا، 'عدالت نے اپنا کام صحیح طریقے سے کیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم ابھی تک آرام کر سکتے ہیں۔
انھوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ 'مجھے یقین ہے کہ اب بھی کچھ نفرت کرنے والے موجود ہیں جو دوسرے طریقوں سے ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں گے۔'
یہ مقدمہ جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ میں 2014 کی فوجی بغاوت کے حوالے سے تھاکسن کے ایک دہائی پرانے تبصرے کی بنیاد پر سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی بہن ینگ لک کا تختہ الٹ دیا تھا۔
ان کی بریت کے بعد بھی اے ایف پی کا کہنا تھا کہ وہ ان کے بیان کو تفصیل سے رپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ تھائی لینڈ کا سخت قانون اتنا سخت ہے کہ ایسا کرنے سے مجرمانہ الزامات عائد کیے جا سکتے ہیں۔
سنہ 2000 کی دہائی کے اوائل میں شناوترا نے تھائی لینڈ کی سیاست کو پاپولسٹ پالیسیوں کے ذریعے تبدیل کر دیا جس نے انہیں اور ان کی پارٹی کو دیہی عوام سے وفاداری دلائی۔
لیکن یہ کامیابی ایک قیمت پر آئی: انہیں اور ان کے خاندان کو تھائی لینڈ کی طاقتور اشرافیہ اور قدامت پسند اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حقیر سمجھا جاتا تھا، جو ان کی حکمرانی کو بدعنوان، آمرانہ اور سماجی طور پر عدم استحکام پیدا کرنے والے کے طور پر دیکھتے تھے۔
تھاکسن 26 جولائی 1949 کو شمالی صوبہ چیانگ مائی کے سب سے نمایاں نسلی چینی خاندانوں میں سے ایک میں پیدا ہوئے تھے۔
سیاست میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے ایک پولیس افسر کے طور پر کام کیا اور ٹیلی کام کمپنی شین کارپوریشن کے بانی کے طور پر ایک بہت بڑی دولت حاصل کی۔
ان کا سیاسی عروج 2001 میں اس وقت شروع ہوا جب وہ تھائی لینڈ کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے جنہوں نے اپنی مدت پوری کی تھی۔
ان کی معاشی پالیسیوں کے باوجود دیہی رائے دہندگان کو نقد رقم اور قرضوں میں ریلیف کے ذریعے مدد فراہم کرنے کے باوجود، ان کی "منشیات کے خلاف جنگ" جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر تقریبا 2،800 ماورائے عدالت قتل ہوئے، کو بین الاقوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔
تھاکسن 2005 میں بھاری اکثریت سے دوبارہ منتخب ہوئے تھے لیکن جلد ہی کرپشن کے الزامات اور شین کارپوریشن کے حصص کی ٹیکس فری فروخت پر تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔
سنہ 2006 میں جب وہ نیویارک میں اقوام متحدہ میں تھے تو فوجی بغاوت کے ذریعے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔
بغاوت کے بعد ان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے اور وہ 15 سال کی خود ساختہ جلاوطنی میں داخل ہو گئے۔
اس عرصے کے دوران ، انہوں نے تھائی سیاست پر اثر و رسوخ برقرار رکھا ، اکثر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعہ "ٹونی ووڈسم" کے نام سے حامیوں سے خطاب کیا۔
ان کی بہن ینگ لک 2011 میں وزیر اعظم بنی تھیں اور ان کی بیٹی پیتونگٹرن شناوترا نے گزشتہ سال وزیر اعظم بننے کے بعد فیو تھائی پارٹی کی قیادت سنبھالی تھی۔
تاہم، پیتونگٹرن فی الحال معطل ہے اور کمبوڈیا کے ساتھ سرحدی تنازعے کے بارے میں لیک ہونے والی کال پر ایک اہم عدالتی فیصلے کا سامنا کر رہی ہیں.