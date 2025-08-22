ایک دن قبل
امریکی جیولوجیکل سروےکے مطابق جمعرات کے روز چلی کے جنوب میں درہ ڈریک کے علاقے میں 7.5 شدت کا زلزلہ آیا ہے ۔
رپورٹ کے مطابق، زلزلے کی گہرائی تقریباً 10.8 کلومیٹر تھی۔
اس زلزلے کے جھٹکے چلی اور پڑوسی ملک ارجنٹینا کے کئی شہروں میں محسوس کیے گئے۔
تاحال کسی نقصان کی فوری اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔
زلزلے کے بعد، چلی کی بحریہ کی ہائیڈرو اور اوشیئن گ رافک سروس نے سونامی کی وارننگ جاری کی اور ساحلی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دیا۔
اگرچہ زلزلے کے بعد خطرناک سونامی لہروں کا خدشہ پیدا ہوا تھا، لیکن پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے بعد میں ایک ای میل بیان میں تصدیق کی کہ خطرہ ٹل ہو چکا ہے۔
مزید برآں کسی بھی ممکنہ ساحلی لہروں کی بلندی 1 فٹ سے زیادہ ہونے کی توقع نہیں کی جاتی ۔