نیا شام
1 منٹ پڑھنے
پی کے کے/وائی پی جی دہشت گرد تنظیم کا شام میں حملہ،1 شخص ہلاک
ایس ڈی ایف کے نام سے منسوب  دہشت گرد تنظیم پی کے کے/وائی پی جی نے بدھ کے روز شام میں شہریوں کو نشانہ بنایا جس میں ایک شخص ہلاک اور ایک ہی خاندان کے دو زخمی ہوئے
پی کے کے/وائی پی جی دہشت گرد تنظیم کا شام میں حملہ،1 شخص ہلاک
/ Reuters
13 گھنٹے قبل

ایس ڈی ایف کے نام سے منسوب  دہشت گرد تنظیم پی کے کے/وائی پی جی نے بدھ کے روز شام میں شہریوں کو نشانہ بنایا جس میں ایک شخص ہلاک اور ایک ہی خاندان کے دو زخمی ہوئے۔

شامی عرب نیوز ایجنسی (سانا) نے اطلاع دی ہے کہ ایس ڈی ایف نے حلب کے مشرقی دیہی علاقے میں قصبے الخفصہ کے اطراف میں مارٹر گولوں کے ساتھ ساتھ منبج کے دیہی علاقے کے گاؤں القیاریہ میں گھروں کو بھی نشانہ بنایا۔

یہ کشیدگی 10 مارچ کو شام کے صدر احمد الشرع اور پی کے کے/وائی پی جی دہشت گرد گروپ کے ایک سینئر سرغنہ فرحت عبدی شاہین کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کے چند ماہ بعد ہوئی ہے، جس کا مقصد شمال مشرقی شام میں سول اور فوجی اداروں کو ریاستی انتظامیہ میں ضم کرنا، شام کے علاقے کے اتحاد کی تصدیق کرنا اور تقسیم کے منصوبوں کو مسترد کرنا ہے۔

مجّوزہ

تاہم تنظیم نے ایک سے زیادہ بار معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔

شامی حکومت 24 سال  کے بعد 8 دسمبر 2024 کو بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے ملک میں سیکیورٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us