ایس ڈی ایف کے نام سے منسوب دہشت گرد تنظیم پی کے کے/وائی پی جی نے بدھ کے روز شام میں شہریوں کو نشانہ بنایا جس میں ایک شخص ہلاک اور ایک ہی خاندان کے دو زخمی ہوئے۔
شامی عرب نیوز ایجنسی (سانا) نے اطلاع دی ہے کہ ایس ڈی ایف نے حلب کے مشرقی دیہی علاقے میں قصبے الخفصہ کے اطراف میں مارٹر گولوں کے ساتھ ساتھ منبج کے دیہی علاقے کے گاؤں القیاریہ میں گھروں کو بھی نشانہ بنایا۔
یہ کشیدگی 10 مارچ کو شام کے صدر احمد الشرع اور پی کے کے/وائی پی جی دہشت گرد گروپ کے ایک سینئر سرغنہ فرحت عبدی شاہین کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کے چند ماہ بعد ہوئی ہے، جس کا مقصد شمال مشرقی شام میں سول اور فوجی اداروں کو ریاستی انتظامیہ میں ضم کرنا، شام کے علاقے کے اتحاد کی تصدیق کرنا اور تقسیم کے منصوبوں کو مسترد کرنا ہے۔
تاہم تنظیم نے ایک سے زیادہ بار معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔
شامی حکومت 24 سال کے بعد 8 دسمبر 2024 کو بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے ملک میں سیکیورٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے