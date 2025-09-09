الیکٹرک کار بنانے والی ترک کمپنی ٹوگ نے ایک نئی سیڈان کی نقاب کشائی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جرمنی سے شروع ہونے والے یورپ میں فروخت کا آغاز کرے گی کیونکہ ترک آٹومیکر خطے کی سب سے بڑی ، انتہائی مسابقتی کار مارکیٹ میں ٹیپ کرکے منافع کی نئی راہیں تلاش کر رہا ہے۔
ٹوگ نے پیر کو اپنی T10X الیکٹرک ایس یو وی کے یورپی لانچ کا اعلان کیا ، اور T10F کی نقاب کشائی کی ، جو ایک الیکٹرک سیڈان ہے۔
جرمنی میں دونوں گاڑیوں کے آرڈر ستمبر کے آخر میں شروع ہوں گے۔
ٹوگ کے چیئرمین فواد توسیالی نے کہا کہ ترکیہ میں اس کی کامیابی کے بعد یورپ میں کمپنی کی توسیع ایک حوصلہ افزا لمحہ ہے۔
ٹوگ پروڈکشن کے سفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے توسیالی نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار، ممکنہ تمام وسائل کے ساتھ گاڑی تیار کرنا اپنے آپ میں ایک چیلنج تھا جس میں ہم کامیاب ہوئے ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ یہاں تک کہ جب ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ہم نے ہمیشہ حل تلاش کرنے پر توجہ دی اور سخت محنت کی۔ "
البتہ کسی بھی ماڈل کے لئے قیمتوں کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔
ٹوگ نے گزشتہ سال ترکہی میں اپنی T10X الیکٹرک ایس یو وی گاڑیاں فروخت کیں، جو اس کی ترسیل کا پہلا پورا سال ہے۔
اس سال اگست تک اس کی فروخت 42 فیصد بڑھ کر تقریبا 21،000 یونٹس تک پہنچ گئی۔
کئی دیگر ای وی منصوبے جن میں فسکر ، لارڈس ٹاؤن اور ارائیول شامل ہیں ناکام ہوگئے ہیں ، حالانکہ سرمایہ کار ان میں سے کچھ کو فنڈ دیتے رہتے ہیں۔
وِن فاسٹ کے بانی نے ویتنامی ای وی بنانے میں پیسہ لگایاہے ، اس کی آر اینڈ ڈی شاخ 1.52 ارب ڈالر میں خریدا ہے کیونکہ وہ 2026 کے آخر تک توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔
امریکی ای وی بنانے والی کمپنی لوسیڈ نے سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے تقریبا 8 ارب ڈالر وصول کیے ہیں اور ووکس ویگن کی ریویئن میں 5.8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری امریکی منصوبے کے لیے سہارا بن رہی ہے۔