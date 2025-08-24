دنیا
شمالی کوریا نے دو 'نئے' میزائل تجربے کر ڈالے
شمالی کوریا نے دو نئے دفاعی میزائلوں کے تجربے کئے ہیں، تجرباتی فائرنگ صدر کم جونگ اُن نے کی: کے سی این اے
کے سی این اے کی جانب سے جاری کردہ اس تصویر میں، کیم جونگ ان 18 اگست 2025ء کو نامپو میں جنگی جہاز چو ہایون کا معائنہ کر رہے ہیں۔ / AP
24 اگست 2025

شمالی کوریا نے دو نئے دفاعی میزائل تجربے کئے ہیں۔

شمالی کوریا  کی سرکاری خبر ایجنسی 'کے سی این اے' کے جاری کردہ بیان کے مطابق پیانگ یانگ کے سیول کو سرحدی کشیدگی میں اضافے کا قصوروار ٹھہرانے کے بعد شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن نے دو 'نئے' فضائی دفاعی میزائلوں کی تجرباتی فائرنگ کی نگرانی کی ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ تجرباتی فائرنگ ہفتے کے روز کی گئی اور اس فائرنگ نے  نئے میزائل ہتھیاروں کے نظام کی 'اعلیٰ جنگی صلاحیت' کی تصدیق کی ہے۔

'کے سی این اے' کی رپورٹ میں ان نئے میزائلوں کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں صرف یہ کہا گیا کہ ان کا 'عمل و ردعمل کا طریقہ منفرد اور خاص ٹیکنالوجی پر مبنی ہے'۔  بیان میں  تجرباتی فائرنگ کے مقام کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔

'کے سی این اے' نے کہا ہے کہ "تجرباتی  فائرنگ نے خاص طور پر  یہ ثابت کر دیا ہے کہ دو قسم کے اسلحے کی تکنیکی خصوصیات مختلف فضائی اہداف کو تباہ کرنے کے لیے انتہائی موزوں ہیں"۔

انتہائی سنگین آغاز

جنوبی کوریا کی فوج نے ہفتے کے روز  جاری کردہ بیان میں کہا  ہےکہ منگل کے دن  مختصر وقت کے لیے دونوں ممالک کو جدا کرنے والے اور بھاری اسلحے سے لیس  بفر زون میں داخل ہو  نے والے   'شمالی کوریاکے فوجیوں پر' وارننگ فائرنگ کی گئی ہے۔

پیانگ یانگ کے ریاستی میڈیا نے آرمی لیفٹیننٹ جنرل 'کو جونگ چول' کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ واقعہ ایک 'سوچی سمجھی اور دانستہ اشتعال انگیزی' تھا۔

کو نے کہا ہے کہ "یہ ایک انتہائی سنگین آغاز  ہے جو بھاری فوجی تعیناتی والے 'جنوبی سرحدی علاقے' کی صورتحال کو ایسے مرحلے کی طرف لے جا سکتا ہے کہ جہاں اسے  پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا"

جنوبی کوریا کے نئے صدر ' لی جے میونگ' نے جوہری ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا کے ساتھ گرمجوش تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور 'فوجی اعتماد' قائم کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے، لیکن پیانگ یانگ نے کہا ہے کہ اسے سیول کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

