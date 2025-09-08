رۇسىيە بىلەن خىتاينىڭ «سىبىرىيەنىڭ كۈچى 2» تۇرۇبا لىنىيەسىنى تەستىقلىغىنىغا بىرنەچچە كۈن بولغاندا، خىتاي شىركىتى رۇسىيەنىڭ ئېنېرگىيە ماگناتى «گاپروم» نىڭ ئىناۋەت دەرىجىسىنى «AAA» قىلىپ بېكىتتى.
خىتاينىڭ ئىناۋەت دەرىجىسىنى باھالاش ئورگىنى CSCI Pengyuan جۈمە كۈنى ئامېرىكا تەرىپىدىن قارا تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن رۇسىيەنىڭ نېفىت ماگناتى «گاپروم» نىڭ ئىناۋەت دەرىجىسىنى AAA قىلىپ بېكىتتى.
ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋەرلىرىگە قارىغاندا، بېيجىڭ رۇسىيەنىڭ داڭلىق ئېنېرگىيە شىركەتلىرىگە يەرلىك زايوم بازارلىرىنى قايتىدىن ئېچىشقا تەييارلانماقتا ئىكەن.
CSCI Pengyuan نىڭ دوكلاتىدا مۇنداق دېيىلدى:
«گاپرومنىڭ ئىناۋەت دەرىجىسى بۇ شىركەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئەھمىيىتىنى ۋە رۇسىيە ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان قانۇنىي باغلىنىشىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ.
گاپرومنىڭ دۇنيا نېفىت ۋە تەبىئىي گاز سانائىتىدىكى مۇھىم ئورنى ھەم رۇسىيەنىڭ ئېنېرگىيە بازىرىدىكى مۇھىم رولى قاتارلىق كۈچلۈك تىجارەت دائىرىسى بۇ شىركەتنىڭ ئىناۋەت دەرىجىسىنىڭ يۇقىرىلىقىنى كۆرسىتىدۇ.»
رۇسىيە بىلەن خىتاينىڭ «سىبىرىيەنىڭ كۈچى 2» تۇرۇبا لىنىيەسىنى تەستىقلىغىنىغا بىرنەچچە كۈن بولغاندا، گاپرومنىڭ ئىناۋەت دەرىجىسىنىڭ «AAA» قىلىپ بېكىتىلىشى بۇ شىركەتنىڭ مۇقىم ھالەتتە تەرەققىي قىلىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلاپ بەردى.
«گاپروم» بۇنى ئالدىنقى ھەپتە رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىننىڭ خىتاي زىيارىتى جەريانىدا ئېلان قىلغان ئىدى.
«‹Financial Times› گېزىتى» نىڭ يەكشەنبە كۈنى ئالاقىدار مەنبەلەرگە ئاساسلىنىپ خەۋەر قىلىشىچە، خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك پۇل مۇئامىلىنى نازارەت قىلىش – باشقۇرۇش ئىشلىرى مەسئۇللىرى ئالدىنقى ئاينىڭ ئاخىرلىرى رۇسىيە ئېنېرگىيە شىركەتلىرىنىڭ باشقۇرغۇچىلىرىغا، يۈەن ئارقىلىق «پاندا زايوملىرى» نى سېتىش پىلانىنى قوللايدىغانلىقلىرىنى ئېيتقان.
شىركەتلەر ئادەتتە خىتايدا زايوم سېتىشتىن بۇرۇن ئىناۋەت دەرىجىسى ئالىدۇ.
لېكىن CSCI Pengyuan «گاپروم» غا مۇناسىۋەتلىك «يۇقىرى گېئوسىياسىي خەتەرلەر» نىڭمۇ بارلىقىنى ئەسكەرتتى. «گاپروم» 2022-يىلى رۇسىيە-ئۇكرائىنا ئۇرۇشى باشلانغاندىن كېيىن ئامېرىكا تەرىپىدىن جازالانغان ئىدى.
خىتاي ئىناۋەت دەرىجىسىنى باھالاش - بېكىتىش ئورگىنىنىڭ دوكلاتىدا مۇنداق دېيىلدى:
ئېمبارگولار ۋە گېئوسىياسىي قالايمىقانچىلىقلار شىركەتنىڭ تىجارىتىگە پاسسىپ تەسىر كۆرسىتىپ، 2023-يىلى تەبىئىي گاز ئېكسپورت كىرىمى ۋە مىقدارىنىڭ تۆۋەنلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.
گېئوسىياسىي مۇھىتنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ، تىجارەتتىكى ئېنىقسىزلىقلارمۇ ئۈزلۈكسىز داۋاملاشماقتا.
ئالدىنقى ئايدا، CSCI Pengyuan پۈتۈنلەي رۇسىيە فېدېراتسىيەسىگە تەۋە بولغان ئوتتۇرا تىپتىكى نېفىت شىركىتى Zarubezhneft نىڭ ئىناۋەت دەرىجىسىنىمۇ «AAA» قىلىپ بېكىتكەن ئىدى.