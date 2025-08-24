ترامپ، پۇتىن بىلەن زېلېنسكىينىڭ كۆرۈشۈشىنى تەلەپ قىلدى، ئەمما لاۋروۋ بۇنداق بىر كۈنتەرتىپنىڭ يوقلۇقىنى ئېيتتى.
«ۋول ستېرىت ژورنىلى» گېزىتىنىڭ شەنبە كۈنى ئامېرىكالىق ئەمەلدارلارنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ خەۋەر قىلىشىچە، پېنتاگون ئۇكرائىنانىڭ ئامېرىكا ئىشلەپچىقارغان ئۇزۇن مۇساپىلىك ئارمىيە تاكتىكىلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىستېمىسى (ATACMS) نى روسىيە ئىچىدىكى نىشانلارغا زەربە بېرىش ئۈچۈن ئىشلىتىشىنى يوشۇرۇنچە توسۇپ قويغان. بۇ ئەھۋال، كىيېۋنىڭ موسكۋانىڭ تاجاۋۇزىغا قارشى مۇداپىئەسىدە مەزكۇر قوراللارنى ئىشلىتىش ئىقتىدارىنى چەكلىمەكتە.
بۇ خەۋەر، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ ئۈچ يىلدىن بۇيان داۋاملىشىۋاتقان ئۇرۇشتا روسىيە بىلەن ئۇكرائىنا ئوتتۇرىسىدا تىنچلىق كېلىشىمى ھاسىل قىلالماسلىق مەسىلىسىدىكى ئۈمىدسىزلىكىنىڭ كۈچىيىۋاتقان بىر پەيتىگە توغرا كەلدى.
ترامپ، روسىيە پرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن بىلەن ئۆتكۈزگەن يۇقىرى دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن ياۋروپا رەھبەرلىرى ۋە ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنسكىي بىلەن ئۆتكۈزگەن يىغىنلىرىدا كونكرېت بىر ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرەلمىگەچكە، جۈمە كۈنى روسىيەگە ئىقتىسادىي ئىمبارگو يۈرگۈزۈشنى ياكى تىنچلىق مۇساپىسىدىن چېكىنىپ چىقىشنى قايتا ئويلىنىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلىدى.
ترامپ مۇنداق دېدى: «نېمە قىلىدىغانلىقىمىزنى قارار قىلىمەن ۋە بۇ ناھايىتى مۇھىم بىر قارار بولىدۇ. يا زور ئىمبارگو ياكى زور تاموژنا بېجى يۈرگۈزىمىز، ياكى بولمىسا ھېچنېمە قىلماي ‹بۇ سىلەرنىڭ كۈرىشىڭلار› دەيمىز».
ترامپ، پۇتىن بىلەن زېلېنسكىي ئوتتۇرىسىدا ئىككى تەرەپلىك ئۇچرىشىش ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئۈمىد قىلغان ئىدى، ئەمما بۇمۇ بىر قىيىن نىشان بولۇپ قالدى. روسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى سېرگېي لاۋروۋ جۈمە كۈنى NBC قانىلىغا بايانات بېرىپ، زېلېنسكىي بىلەن كۆرۈشۈش دېگەندەك بىر كۈنتەرتىپلىرىنىڭ يوقلۇقىنى ئېيتتى.
لاۋروۋ، ھازىرقى ۋاقىتتا ھېچقانداق ئۇچرىشىشنىڭ پىلانلانمىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ: «پۇتىن، يۇقىرى دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشى ئۈچۈن كۈنتەرتىپ تەييار بولغاندا زېلېنسكىي بىلەن كۆرۈشۈشكە تەييار. ئەمما بۇ كۈنتەرتىپ ھازىر ھەرگىز تەييار ئەمەس» دېدى.
ئاقساراي پۇتىننى تىنچلىق سۆھبەتلىرىگە قاتنىشىشقا قايىل قىلىشقا تىرىشىۋاتقان بىر پەيتتە، پېنتاگوندا يولغا قويۇلغان بىر تەستىقلاش جەريانى ئۇكرائىنانىڭ روسىيە زېمىنىنىڭ ئىچكىرىسىگە ھۇجۇم قىلىشىنى توسۇپ قويدى.
«ژورنال» نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، ئۇزۇن مۇساپىلىك قوراللارنى ئىشلىتىش توغرىسىدىكى ئاخىرقى قارارنى دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى پېت ھېگسېت چىقىرىدىكەن.
ئۇكرائىنا پرېزىدېنتى ئىشخانىسى ۋە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ خىزمەت سىرتىدىكى ۋاقىتتا يوللىغان ئىنكاس قايتۇرۇش تەلىپىگە تېخىچە جاۋاب بەرمىدى، ئاقساراي ۋە پېنتاگونمۇ ئىنكاس قايتۇرۇش تەلىپىنى جاۋابسىز قالدۇردى.