ئۇكرائىنادا تىنچلىق تىرىشچانلىقلىرى داۋاملىشىۋاتقان بىر پەيتتە، روسىيە جەڭ مەيدانىدىكى بېسىمنى ئاشۇرۇپ، دونېتسك رايونىدىكى ئىككى يېزىنى ئىگىلىگەنلىكىنى ئېلان قىلدى.
روسىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى شەنبە كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، سېرېدنې ۋە كلېبان-بىك يېزىلىرىنىڭ جەنۇبىي ۋە غەربىي قىسىملار ئېلىپ بارغان ھەرىكەتلەر نەتىجىسىدە كونتروللۇق ئاستىغا ئېلىنغانلىقىنى ئۇقتۇردى.
مىنىستىرلىقنىڭ باياناتىغا قارىغاندا، روسىيە ھاۋا ئارمىيەسى، ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانلىرى، باشقۇرۇلىدىغان بومبا قىسىملىرى ۋە زەمبىرەك كۈچلىرى ئۇكرائىنانىڭ ھەربىي-سانائەت ئەسلىھەلىرىدىن بىرىنى ھۇجۇم نىشانى قىلغان. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇكرائىنا ئارمىيەسىنىڭ ۋاقىتلىق ئورۇنلاشقان جايلىرى بىلەن چەتئەللىك جەڭچىلەر تۇرۇۋاتقان 143 نۇقتىغا زەربە بېرىلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
باياناتتا، ئۇكرائىنانىڭ ھاۋا ھۇجۇملىرىغا جاۋابەن، روسىيە ھاۋا مۇداپىئە سىستېمىلىرىنىڭ يېقىنقى بىر ھەپتە ئىچىدە تۆت دانە باشقۇرۇلىدىغان ھاۋا بومبىسى ۋە 160 دانە ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلاننى ئېتىپ چۈشۈرگەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
كلېبان-بىكنىڭ ئىگىلىنىشى، روسىيە قىسىملىرىنىڭ كراماتورسك يولىدىكى ئىستراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكە ئىگە كوستيانتىنىفكاغا قاراپ ئىلگىرىلەۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇ شەھەر ئۇكرائىنانىڭ رايوندىكى مۇھىم بىر ئەشيا ئوبوروتى بازىسىغا ساھىبخانلىق قىلىدۇ.
روسىيە بىر كۈن ئىلگىرىمۇ يەنە دونېتسك رايونىدىكى ئۈچ يېزىنى ئىگىلىگەنلىكىنى ئېلان قىلغان ئىدى. كرېمىل سارىيى بۇ رايوننى 2022-يىلى سېنتەبىردە ئۆزىگە قوشۇۋالغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە.
ۋاسىتىچىلىك تىرىشچانلىقلىرى ئاجىزلىماقتا
روسىيەنىڭ يېقىنقى ئىلگىرىلەشلىرى، روسىيە ۋە ئۇكرائىنا رەھبەرلىرى ئارىسىدا ئۆتكۈزۈلۈشى كۆزدە تۇتۇلغان يۇقىرى دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشىغا بولغان ئۈمىدلەرنىڭ بارغانسېرى ئازىيىۋاتقان بىر مەزگىلگە توغرا كەلدى. ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ ئۇرۇشنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن كۈچلۈك تەشەببۇس قىلىۋاتقان بۇ ئۇچرىشىش تىرىشچانلىقى، تورمۇزلىنىپ قالغاندەك كۆرۈنمەكتە.
روسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى سېرگېي لاۋروۋ جۈمە كۈنىدى باياناتىدا، «ھېچقانداق بىر ئۇچرىشىشنىڭ پىلانلانمىغانلىقىنى» ئېيتىپ، ترامپنىڭ ۋاسىتىچىلىك تىرىشچانلىقلىرىنىڭ توختاپ قالغانلىقىنى ئىما قىلدى.
ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنسكىي بولسا، موسكۋانىڭ توقۇنۇشنى داۋاملاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
ترامپمۇ شۇ كۈنى مۇخبىرلارغا بايانات بېرىپ، ئۇكرائىنا تىنچلىق تىرىشچانلىقلىرى توغرىسىدا ئىككى ھەپتە ئىچىدە «مۇھىم» بىر قارار چىقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بۇ قارارنىڭ يا روسىيەگە زور ئىمبارگو يۈرگۈزۈش ياكى «ھېچنېمە قىلماسلىق» يۆنىلىشىدە بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئىپادىلىدى.