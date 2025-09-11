ھىندىستان پەيشەنبە كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، رۇسىيەدىن پۇقرالىرىنى ئارمىيەگە قوبۇل قىلىشنى توختىتىشنى ۋە ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش جەريانىدا ئەسكەرلىككە ئېلىنغانلارنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغانلىقىنى بىلدۈردى.
بۇ بايانات، ھىندىستان تاراتقۇلىرىدا بارغانسېرى تېخىمۇ كۆپ ھىندىستان پۇقراسىنىڭ ئۇكرائىنادا ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن رۇسىيە ئارمىيەسىگە قاتنىشىۋاتقانلىقىغا دائىر خەۋەرلەرنىڭ تارقىلىشىدىن كېيىن ئېلان قىلىندى.
ھىندىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى راندىر جايىسوال، ھۆكۈمەتنىڭ ئۆتكەن بىر يىل داۋامىدا بۇ خىل ھەرىكەتكە مۇناسىۋەتلىك خەتەر ۋە خەۋپلەر توغرىسىدا ئاگاھلاندۇرۇش بېرىپ، پۇقرالارنى ھۇشيار بولۇشقا چاقىرغانلىقىنى ئېيتتى.
جايىسوال پەيشەنبە كۈنى قىلغان سۆزىدە: «بىز بۇ مەسىلىنى دېھلىدىمۇ، موسكۋادىمۇ رۇسىيە دائىرىلىرى بىلەن مۇزاكىرە قىلدۇق، بۇ قىلمىشنى توختىتىشنى ۋە پۇقرالىرىمىزنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلدۇق» دېدى.
مىنىستىرلىق: «بارلىق ھىندىستان پۇقرالىرىنى رۇسىيە ئارمىيەسىگە قاتنىشىش تەكلىپلىرىدىن يىراق تۇرۇشقا چاقىرىمىز، چۈنكى بۇ خەۋپ-خەتەرگە تولغان بىر يولدۇر» دەپ ئاگاھلاندۇردى.
نۇرغۇن ھىندىستانلىق يوقاپ كەتكەن
بۇ يىل 7-ئايدا ھىندىستان پارلامېنتىغا رۇسىيە قوراللىق قىسىملىرىدا 127 نەپەر ھىندىستان پۇقراسىنىڭ بارلىقى، بۇلاردىن 98 نەپىرىنىڭ ۋەزىپىسىنىڭ ھىندىستان ۋە رۇسىيە ھۆكۈمەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئۈزلۈكسىز ئالاقىلەر نەتىجىسىدە ئاخىرلاشتۇرۇلغانلىقى ئۇقتۇرۇلغانىدى.
مىنىستىرلىق، رۇسىيە قوراللىق قىسىملىرى سېپىدە قالغان 13 نەپەر ھىندىستان پۇقراسىدىن 12 نەپىرىنىڭ رۇسىيە تەرىپىدىن يوقاپ كەتكەن دەپ مەلۇم قىلىنغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
بۇ يىل 3-ئايدا ھىندىستان ھۆكۈمىتى داۋاملىشىۋاتقان توقۇنۇشلاردا 12 نەپەر ھىندىستان پۇقراسىنىڭ قازا قىلغانلىقىنى ئېلان قىلغانىدى.
رۇسىيە گەرچە ئىلگىرى ھىندىستان پۇقرالىرىنىڭ ئارمىيەگە قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقىغا كاپالەتلىك قىلغان بولسىمۇ، بۇ خىل ۋەقەلەر يەنىلا يۈز بېرىپ تۇرماقتا. 2022-يىلى 2-ئايدا باشلانغان ئۇرۇشتا نۇرغۇنلىغان ھىندىستانلىق ئالدىنقى سەپلەرگە ئەۋەتىلگەن بولۇپ، ئۇلارنىڭ بىر قىسمى ئۇرۇشتا قازا قىلغان.