جەنۇبىي كورېيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى چارشەنبە كۈنى بىر ھەربىي بازىدا ئۆتكۈزۈلگەن ھەقىقىي ئوق-دورا ئىشلىتىلمىگەن ئوق چىقىرىش مانېۋىرى جەريانىدا يۈز بەرگەن پارتلاشتا كەم دېگەندە 10 ئەسكەرنىڭ يارىلانغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىغا ئاساسلانغاندا، بۇ پارتلاش شىمالىي چېگرادىكى پاجۇ شەھىرىگە جايلاشقان بىر ھەربىي بازىدا، بىر ئارتىللېرىيە قىسمىنىڭ ھەقىقىي ئوق-دورا ئىشلەتمەستىن تەقلىدىي ئوق چىقىرىش مانېۋىرى ئېلىپ بېرىۋاتقان ۋاقىتتا يۈز بەرگەن.
مىنىستىرلىق باياناتىدا: «چارشەنبە كۈنى تەخمىنەن سائەت 15:24 تە (GMT 06:24)، ئارتىللېرىيە ئوقى ۋە ئىس-تۈتەكنى تەقلىد قىلىش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن بىر مەشىق ئوقى تۇيۇقسىزلا پارتلىدى» دېيىلگەن.
مىنىستىرلىق كەم دېگەندە 10 ئەسكەرنىڭ يارىلانغانلىقىنى، بۇلاردىن ئىككىسىنىڭ بىلىكى ۋە يوتىسىدا ئېغىر دەرىجىدە كۆيۈك يارىسى بارلىقىنى بىلدۈرگەن.
مىنىستىرلىقنىڭ باياناتىغا ئاساسلانغاندا، ھەربىي داۋالاش ئەترىتى نەق مەيداندا دەسلەپكى قۇتقۇزۇش ئىشلىرىنى ئېلىپ بارغان، ئوت ئۆچۈرۈش ۋە قۇتقۇزۇش ئەترەتلىرى رايونغا ئالتە قۇتقۇزۇش ماشىنىسى ئەۋەتكەن. پارتلاشنىڭ سەۋەبىگە دائىر تەكشۈرۈشنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن مىنىستىرلىق، ۋەقە ھەققىدە تېخىمۇ كۆپ تەپسىلات بەرمىگەن.
شىمالىي كورېيەگە قارشى ھالقىلىق بىر بازا
پاجۇ بازىسى سېئۇلنىڭ تەخمىنەن 50 كىلومېتىر (30 مىل) غەربىي شىمالىغا، شىمالىي كورېيە چېگراسىغا يېقىن يەردىكى نۇرغۇنلىغان جەنۇبىي كورېيە ھەربىي ئەسلىھەلىرى ئورۇنلاشتۇرۇلغان بىر رايونغا جايلاشقان.
1950-1953-يىللىرىدىكى ئۇرۇش تىنچلىق كېلىشىمى بىلەن ئەمەس، بەلكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمى بىلەن ئاخىرلاشقان بولغاچقا، ئىككى كورېيە تېخنىكىلىق جەھەتتىن ھېلىھەم ئۇرۇش ھالىتىدە تۇرماقتا.
يادرو قوراللىق شىمالىي كورېيە بىلەن ئۇزۇندىن بۇيان داۋاملىشىۋاتقان جىددىيچىلىك سەۋەبىدىن، جەنۇبىي كورېيەدە 30 ياشتىن تۆۋەن بارلىق ئەرلەر ئۈچۈن مەجبۇرىي ھەربىي خىزمەت تۈزۈمى يولغا قويۇلۇپ كەلمەكتە.