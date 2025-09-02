ۋيېتنام سەيشەنبە كۈنى مۇستەقىللىق خىتابنامىسىنىڭ 80 - يىللىقىنى تەبرىكلەش ئۈچۈن، ھازىرغىچە بولغان ئەڭ چوڭ تەبرىكلەش پائالىيىتىنى ئۆتكۈزدى. مىڭلىغان ۋەتەنپەرۋەرلەر لەپىلدەۋاتقان بايراقلار ئاستىدا رەتلىك قەدەملەر بىلەن مېڭىپ بۇ تارىخىي كۈننى تەبرىكلىدى.
تەخمىنەن 40 مىڭ ئەسكەر ۋە پۇقرا، كوممۇنىست ئىنقىلابچى خو چى مىننىڭ 1945-يىلى فرانسىيە ھۆكۈمرانلىقىدىن مۇستەقىل بولغان «ۋيېتنام دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتى» نى ئېلان قىلغان تارىخىي كۈننى تەبرىكلەش ئۈچۈن، خانويدا تاڭ سەھەردە يىغىلىش باشلىدى.
تانكىلار، ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانلار ۋە باشقۇرۇلىدىغان بومبا باتارېيەلىرى كوچىلاردىن ئۆتۈۋاتقاندا، تىك ئۇچارلار ۋە ئايروپىلانلار يۈز مىڭلىغان كىشى يىغىلغان ئاممىنىڭ ئۈستىدە ئۇچتى. بۇ ھەيۋەتلىك پارات ئەتىگەننىڭ تومۇز ئىسسىقىدا ئېلىپ بېرىلدى.
78 ياشلىق پېشقەدەم ئەسكەر فام تانخ ۋان، ئامېرىكا ئەسكەرلىرىگە قارشى ئۇرۇشتا ئالغان مېداللىرى بىلەن بېزەلگەن ھەربىي فورمىسىنى كىيىپ، خو چى مىن مەقبەرىسىنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىن مۇراسىمنى كۆردى.
ۋان: «بۇ مېنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ئەسلىمەم بولىدۇ. بىزنى ئۇنتۇپ قالماڭلار. مەن ئۆزۈمدىن ناھايىتى پەخىرلىنىمەن. مۇستەقىللىق دۆلەتكە تەرەققىيات ۋە گۈللىنىش ئېلىپ كەلدى. بۇنىڭ ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا ئەرزىيتتى» دېدى.
خانوينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبىرى تو لام، خىتاينىڭ ئۈچىنچى يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارى بولغان مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى جاۋ لېجى، كامبودژانىڭ سابىق باش مىنىستىرى خۇن سېن ۋە كۇبا دۆلەت رەئىسى مىگۇئېل دىئاز-كانېل قاتناشقان مۇراسىمدا سۆز قىلدى.
لام: «بۇ مۇقەددەس پەيتتە، ئەجدادلىرىمىزنى ھۆرمەت بىلەن ئەسلەيمىز. مىللىتىمىز سان-ساناقسىز قىيىنچىلىقلارنى يەڭدى. دۆلىتىمىز بىر مۇستەملىكىدىن مۇستەقىل ۋە بىرلىككە كەلگەن مىللەتكە ئايلاندى؛ زامانىۋىلاشتۇرۇش ۋە چوڭقۇر بىر گەۋدىلىشىش يولىدا مۇستەھكەم قەدەم بىلەن ئىلگىرىلىمەكتە» دېدى.
خىتاي ۋە رۇس ئەسكەرلىرى ئىككى سائەت داۋاملاشقان پاراتتا ۋيېتناملىق خىزمەتداشلىرى بىلەن بىللە ماڭدى. مۇراسىم پايتەخت ئاسمىنىدا دۆلەتنىڭ سېرىق يۇلتۇزلۇق بايرىقى ۋە ئورغاق-بولقا تۇغلىرىنى كۆتۈرگەن بىر تۈركۈم تىك ئۇچارنىڭ ئۆتۈشى بىلەن باشلاندى.
تۆۋەندە، ئەنئەنىۋى كىيىملەرنى كىيگەن ياشلار يوغان گۈل بېزەكلىرى بىلەن ئۇسسۇل ئوينىدى، ئارتىللېرىيە قىسىملىرى مۇراسىم ئۈچۈن زەمبىرەك ئوقى ئاتتى ۋە ساقچىلارنىڭ ئاق فورمىلىق شەرەپ قاراۋۇللىرى مۇكەممەل ھالدا رەتلىك تېزىلىپ ماڭدى.
34 ياشلىق تاماشىبىن تران نگۇيېن ترۇڭ چىيېن: «بۇ ۋيېتنامنىڭ كۈچىنى نامايان قىلدى. بىز خەلق بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ھەممىسىنى خۇشاللىق بىلەن قارشى ئالدۇق. بۇ مۇراسىم ۋيېتنامنىڭ يۈكسەك ۋەتەنپەرۋەرلىكىنىڭ ئىپادىسى ئىدى» دېدى.
ئىنچىكىلىك بىلەن پىلانلانغان بۇ تەبرىكلەش پائالىيەتلىرى، ئاپرېلدا سايگوننىڭ يىقىلىشىنىڭ 50 - يىللىقىنى خاتىرىلەش ئۈچۈن ئۆتكۈزۈلگەن پائالىيەتلەردىن تېخىمۇ چوڭ كۆلەمدە ئىدى. كوممۇنىست شىمالىي ۋيېتنامنىڭ ئامېرىكا قوللىغان جەنۇبنى مەغلۇب قىلغان بۇ ۋەقە، دۆلەت تارىخىدىكى مۇھىم بۇرۇلۇش نۇقتىلىرىنىڭ بىرى دەپ قارىلىدۇ.
دۆلەت تاراتقۇلىرى «مىسلى كۆرۈلمىگەن كۆلەمدە» دەپ تەرىپلىگەن بۇ تەبرىكلەش پائالىيەتلىرى، 1985-يىلىدىكى 30 مىڭ كىشىلىك مۇستەقىللىقنى تەبرىكلەش پائالىيىتىدىنمۇ ئېشىپ كەتتى.
ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇغۇچىسى ۋۇ تى تراڭ، يەكشەنبە كېچىدىن باشلاپ ئورۇن ئېلىپ، پارات باشلىنىشتىن 30 سائەت بۇرۇن ئۇ يەردە بولۇشنى قولغا كەلتۈردى ھەمدە يامغۇرلۇق ھاۋارايىغا قارىماي روھىنى چۈشۈرمىدى.
19 ياشلىق ۋۇ تى تراڭ: «ئىچىمدە بىر نەرسە مېنى بۇ يەرگە كېلىشكە ئۈندىدى. ئالدىنقى ئەۋلادلارنىڭ پىداكارلىقىغا مىننەتدارمەن، شۇنىڭ بىلەن بىز تىنچلىق ۋە ئەركىنلىك ئىچىدە ئۆسۈپ يېتىلەلەيمىز» دېدى.
فىرانسىيەنىڭ تەسىرى خانوينىڭ مۇستەملىكە ئۇسلۇبىدىكى سارايلىرىنىڭ سىرتىدا، بىرىكتۈرۈلگەن ئاشخانىلاردا ۋە فىرانسۇز تىلىنىڭ نوپۇز كۆرسەتكۈچى سۈپىتىدە ئۆگىتىلىدىغان مەكتەپلەردە ھېلىھەم كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ.
ئەمما تەبرىكلەش پائالىيەتلىرى ۋيېتنامنىڭ مۇستەقىل بىر دۆلەت بولۇش سۈپىتى بىلەن ئېرىشكەن مۇۋەپپەقىيەتلىرىگە، بولۇپمۇ يەرشارى ئىشلەپچىقىرىش مەركىزىگە ئايلانغان ئىقتىسادىي ئۆزگىرىشىگە مەركەزلەشتى.
خو چى مىننىڭ 1945-يىلىدىكى مۇستەقىللىق خىتابنامىسى، ۋيېتنامنى كاۋچۇك، گۈرۈچ ۋە قەھۋە قاتارلىق بايلىقلىرى ئۈچۈن قىممەتلىك مۇستەملىكە دەپ قارايدىغان فىرانسىيە تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنمىدى.
ئەمما دىيېن بىيېن فۇدىكى ۋەيران قىلغۇچ ھەربىي مەغلۇبىيەت 1954-يىلى فىرانسىيەنىڭ بۇ رايوندىن پۈتۈنلەي چېكىنىپ چىقىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.
36 ياشلىق بايراق ساتقۇچى داڭ خوئا: «بىز مۇستەقىللىقنى ئىلگىرىكى ئەۋلادلارنىڭ قېنى ۋە تەرى بىلەن قولغا كەلتۈردۇق» دېدى.