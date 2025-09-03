ئەمەلدارلار ھىندىستاننىڭ شىمالىدىكى نۇرغۇن رايونلاردا كەڭ كۆلەملىك كەلكۈن ئاپىتىنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى، چارشەنبە كۈنى تېخىمۇ كۆپ گۈلدۈرمامىلىق يامغۇر يېغىشىنىڭ مۆلچەرلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
يەرلىك تاراتقۇلار، پايتەخت يېڭى دېھلىدىكى دەريا قىرغاقلىرىدىن 10 مىڭ كىشىنىڭ تارقاقلاشتۇرۇلغانلىقىنى خەۋەر قىلدى.
ھىندىستاندا يامغۇرلىرى پەسلى بۇ يىل ئالاھىدە شىددەتلىك بولدى. پەقەت ئاۋغۇست ئېيىدىلا ھىندىستاننىڭ شىمالىدا كەم دېگەندە 130 ئادەم قازا قىلدى، يېزا-كەنتلەر ۋەيران بولدى ۋە ئاساسىي مۇئەسسەسەلەر ئېغىر زىيانغا ئۇچرىدى.
يېقىنقى كەلكۈن دولقۇنى ھىندىستان كونتروللۇقىدىكى جاممۇ كەشمىر، شۇنداقلا ھىماچال پرادېش، ئۇتتاراخاند ۋە پەنجاپ شىتاتلىرىغا تەسىر كۆرسەتتى. چېناب ۋە تاۋى دەريالىرى نۇرغۇن جايلاردا خەتەر سىزىقىدىن ئېشىپ كەتتى.
تاشقان دەريالار تاغ گۈمۈرۈلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، نۇرغۇن يوللارنى ۋەيران قىلدى. بۇ ئەھۋال جاممۇ ۋە ھىماچالنىڭ تاغلىق رايونلىرىنىڭ ھىندىستاننىڭ باشقا جايلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئۈزۈپ قويدى.
بىر رايون ئەمەلدارى، ھىندىستان كونتروللۇقىدىكى جاممۇ كەشمىرنىڭ راجۇرى رايونىدا بىر ئايال ۋە قىزىنىڭ يامغۇر سەۋەبىدىن ئۆيىنىڭ تېمى ئۆرۈلۈپ كېتىشى نەتىجىسىدە قازا قىلغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
ھىندىستان مېتېئورولوگىيە ئىدارىسى چارشەنبە كۈنى بۇ رايوندا قاتتىق يامغۇر يېغىشىدىن ئاگاھلاندۇرۇپ، ئۇتتاراخاند ۋە ئۇتتار پرادېش ئۆلكىلىرىدە تېخىمۇ كۆپ يامغۇر يېغىشىنىڭ مۆلچەرلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
مەركىزىي سۇ ئىشلىرى كومىتېتى يامۇنا دەرياسىنىڭ سەيشەنبە كۈنى دېھلىدە خەتەر سىزىقىدىن ئېشىپ كەتكەنلىكىنى ئېلان قىلدى. يەرلىك تاراتقۇلار، ھۆكۈمەت تەرىپىدىن تۆۋەن جايلاردا ياشايدىغانلار ئۈچۈن ئاساسلىق يوللار بويىغا قۇرۇلغان ياردەم لاگېرلىرىغا تەخمىنەن 10 مىڭ كىشىنىڭ تارقاقلاشتۇرۇلغانلىقىنى خەۋەر قىلدى.
2023 - يىلى دېھلىدىكى يامۇنا دەرياسىدا سۇنىڭ 45 يىل ئىچىدىكى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يېتىشى نەتىجىسىدە ئۆيلىرىنى سۇ بېسىپ كەتكەن رايون ئاھالىلىرىمۇ تارقاقلاشتۇرۇلغان ئىدى.
ھىماچال پرادېشتىكى نۇرغۇن ساياھەت رايونلىرى يېقىنقى ھەپتىلەردە تاغ گۈمۈرۈلۈشكە دۇچ كەلگەن بولۇپ، تاشقان دەريالار ئاساسىي مۇئەسسەسەلەرگە زىيان سالدى.
ئۆلكىلىك باش مىنىستىرى سۇخۋىندېر سىنگى سۇخۇ، يېقىنقى تاغ گۈمۈرۈلۈشتە ماندى رايونىدا ئۈچ كىشىنىڭ قازا قىلغانلىقىنى ۋە ئىككى كىشىنىڭ خارابىلىك ئاستىدا قالغان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈردى.
ئەمەلدارلار، مائارىپ ئاپپاراتلىرىنىڭ تاقالغانلىقىنى ۋە كەلكۈن ئاگاھلاندۇرۇشى سەۋەبىدىن خەلقنىڭ ئۆيلىرىدە تۇرۇشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.
ھۆكۈمەت، قوشنا پەنجاپ شىتاتىدا 1-ئاۋغۇستتىن بۇيان 30 كىشىنىڭ قازا قىلغانلىقىنى ۋە 20 مىڭغا يېقىن كىشىنىڭ تارقاقلاشتۇرۇلغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
بۇنىڭدىن باشقا، ھىندىستاننىڭ دېھقانچىلىق مەركىزى بولغان پەنجاپتا، تۈزلەڭلىكلەردىن ئۆتكەن سۇلارنىڭ 150 مىڭ گېكتار تېرىلغۇ يەرنى ۋەيران قىلغانلىقى خەۋەر قىلىندى.
ھىندىستان ۋە پاكىستاندا يېقىنقى كۈنلەردە داۋاملاشقان توختاۋسىز يامغۇرلار، ئەمەلدارلارنى توسمىلاردىكى سۇنى قويۇپ بېرىشكە مەجبۇر قىلغان بولۇپ، بۇ ئەھۋال تۈزلەڭلىكلەردە كەلكۈننى كەلتۈرۈپ چىقاردى.