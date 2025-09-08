ئامېرىكانىڭ ھىندىستان ئېكسپورتىغا قاراتقان تاموژنا بېجىنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىگە تەسىر كۆرسىتىش ئېھتىمالى بولسىمۇ، ھىندىستان ھۆكۈمىتى بىرىنچى پەسىلدىكى كۈچلۈك ئىقتىسادىي ئېشىشقا ئاساسەن، بۇ مالىيە يىلى ئۈچۈن بېكىتىلگەن %6.3 تىن %6.8 كىچە بولغان ئېشىش نىشانىغا يېتىدىغانلىقىغا ئىشەنچ قىلماقتا.
ھىندىستاننىڭ باش ئىقتىسادىي مەسلىھەتچىسى ۋ. ئانانتا ناگېسۋاران «بىلۇمبېرگ» تېلېۋىزىيەسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ ھىندىستانغا يۈرگۈزگەن %50 لىك تاموژنا بېجىنىڭ بۇ يىل دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنى يېرىم پوئىنت تۆۋەنلىتىۋېتىشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈردى.
ناگېسۋاران: «بۇ ئەھۋالنىڭ داۋاملىشىش ۋاقتىغا ئاساسەن، بۇ مالىيە يىلى ئىچىدە ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىگە بولغان تەسىرى %0.5 تىن %0.6 كىچە يېتىشى مۇمكىن» دېدى.
ئۇكرائىنا كىرىزىسىغا چارە تېپىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان ترامپ ئۆتكەن ئايدا، ھىندىستاننىڭ نېفىت ئىمپورتىنىڭ موسكۋانىڭ ئۇرۇش خىراجەتلىرىنى قامداشقا ياردەم بېرىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھىندىستاندىن ئىمپورت قىلىنىدىغان مەھسۇلاتلارغا يۈرگۈزۈلگەن تاموژنا بېجىنى بىر ھەسسە ئۆستۈرۈپ، %50 كە يەتكۈزگەنىدى.
دۇنيادىكى ئۈچىنچى چوڭ نېفىت ئىمپورتچىسى ۋە ئىستېمالچىسى بولغان ھىندىستاننىڭ مالىيە مىنىستىرى نىرمالا سىتارامان ئۆتكەن ھەپتە بايانات بېرىپ، ئىقتىسادىي جەھەتتە پايدىلىق بولغانلىقى ئۈچۈن رۇسىيە نېفىتىنى داۋاملىق سېتىۋالىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
ئامېرىكانىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورگانلىرىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا، 2024-يىلى ئامېرىكا-ھىندىستان ئىككى تەرەپلىك تاۋار سودا سوممىسى 129 مىليارد دوللارغا يەتكەن، بۇ جەرياندا ئامېرىكانىڭ سودا قىزىل رەقىمى 45.8 مىليارد دوللار بولغان.
ئېكسپورتچىلار ئۇيۇشمىلىرىنىڭ مۆلچەرلىشىچە، بۇ تاموژنا بېجى ھىندىستاننىڭ ئامېرىكاغا قىلىدىغان 87 مىليارد دوللارلىق تاۋار ئېكسپورتىنىڭ تەخمىنەن %55 ىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان بولۇپ، بۇ ئەھۋال ۋىيېتنام، باڭلادېش ۋە خىتايغا ئوخشاش رەقىب دۆلەتلەرگە پايدىلىق بولۇشى مۇمكىن.
ناگېسۋاران 2026-يىلى مارتتا ئاخىرلىشىدىغان نۆۋەتتىكى مالىيە يىلى ئۈچۈن، ھۆكۈمەتنىڭ %6.3 تىن %6.8 كىچە بولغان ئېشىش مۆلچەرىدە چىڭ تۇرىدىغانلىقىنى قايتا تەكىتلەپ، بىر يىلدىن بۇيانقى ئەڭ تېز ئېشىش ھېسابلىنىدىغان 4-ئايدىن 6-ئايغىچە بولغان پەسىلدىكى %7.8 لىك ئېشىشنى بۇ ئىشەنچنىڭ ئاساسى دەپ كۆرسەتتى.