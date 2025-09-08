كولومبىيە دائىرىلىرى يەكشەنبە كۈنى دۆلەتنىڭ غەربىي جەنۇبىدىكى ئىسيانچىلار كونترول قىلىدىغان ۋە زەھەرلىك چېكىملىك ئىشلەپچىقىرىش يۇقىرى بولغان رايوندا ئەسىرگە ئېلىنغان 72 ئەسكەرنىڭ 27 سىنى قۇتقۇزغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
كولومبىيەلىك ئەسكەرلەر ۋە ساقچىلار قوراللىق گۇرۇپپىلارنىڭ كونتروللۇقىدىكى رايونلاردا دائىم تۇتۇپ كېتىلىدۇ.
بىر ھەربىي مەنبە AFP غا بەرگەن باياناتىدا، ئىسيانچىلارنىڭ كونتروللۇقىدىكى كاۋكا رايونىدا 72 ئەسكەرنىڭ «چۈشتىن كېيىن» تۇتۇپ كېتىلگەنلىكىنى ئېيتتى، ئەمما تېخىمۇ كۆپ تەپسىلات بەرمىدى.
ئارمىيە كېيىن 27 ئەسكەرنىڭ «قۇتقۇزۇۋېلىنغانلىقىنى»، ئەمما 45 نەپىرىنىڭ «پارتىزانلار ھاكىمىيىتى ئاستىدا ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىنغانلىقىنى» بىلدۈردى.
باياناتتا: «دۆلەتلىك ئارمىيە تەرتىپنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە تۇتقۇن قىلىنغان خادىملارنىڭ قايتىپ كېلىشىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن رايوندا مەۋجۇتلۇقىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ» دېيىلدى.
باياناتتا، ئەسكەرلەرنىڭ ھەربىي ھەرىكەتكە قاتناشقانلىقىنى ۋە تەخمىنەن 600 كىشىنىڭ سان خۇان دې مىكايدا «قوشۇنلارنىڭ ئورۇنلىشىشىغا توسقۇنلۇق قىلغانلىقىنى» بىلدۈردى. بۇ ھەرىكەتنىڭ «زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىكى ۋە قانۇنسىز كانچىلىقتا ئىشلىتىلىدىغان لىنىيەلەرنى كونترول قىلىشنى ئاسانلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغانلىقى» ئىپادىلەندى.
كولومبىيەنىڭ غەربىي جەنۇبىدىكى كوكايىن ئىشلەپچىقىرىش يۇقىرى بولغان مىكاي رايونى، تارقىتىۋېتىلگەن FARC پارتىزان ئارمىيەسىنىڭ مەركىزىي باش ئىشتابى دەپ قارىلىدۇ ۋە بىر ئىسيانچى گۇرۇھ تەرىپىدىن كونترول قىلىنىدۇ.
سولچىل پىرېزىدېنت گۇستاۋو پېترو 2024-يىلى رايوننىڭ كونتروللۇقىنى قايتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن ھۇجۇم قوزغىغاندا، كۈچلۈك يەرلىك قارشىلىققا ئۇچرىغان ئىدى.
پېترو يەكشەنبە كۈنى X تا ئېلان قىلغان باياناتىدا، سۆھبەت ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن بىر كومىتېتنىڭ سۆھبەتكە تەييار ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ: «ئەسكەرلەرنى قويۇپ بېرىڭلار، ئۇلار سىلەرنىڭ بالىلىرىڭلار بولۇشى مۇمكىن. كولومبىيەنىڭ بالىلىرى ئاتا-ئانىلىرىنى قۇچاقلىشى ۋە ئۇلار بىلەن بىرلىكتە ياشىشى كېرەك» دېدى.
پېترو: «مىكايدىكى دېھقانلار (قانۇنسىز) دېھقانچىلىق مەھسۇلاتلىرىنى تىنچ يول بىلەن ئۆزگەرتىشنى باشلاش ۋاقتىنىڭ كەلگەنلىكىنى بىلىدۇ. مانا بۇ بىر پۇرسەت» دېگەن سۆزلەرنى ئىشلەتتى.
ھۆكۈمەت بۇ خىل تۇتۇپ قېلىشلارنىڭ كۆپىنچە دۆلەتنىڭ مەۋجۇتلۇقى ئاجىز بولغان رايونلاردا، قوراللىق گۇرۇپپىلارنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ھەرىكەت قىلىدىغان يەرلىك خەلق تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
شۇ رايوندا، ئىيۇن ئېيىدا 57 ئەسكەر تۇتۇپ كېتىلگەن ۋە ھەربىي ئارىلىشىشتىن كېيىن بىر نەچچە كۈن ئىچىدە قويۇپ بېرىلگەن ئىدى.
ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرلىرىدا، 33 ئەسكەر سولچىل پارتىزانلار ياشايدىغان غەربىي جەنۇب ئامازون مەھەللىسىدە ئۈچ كۈنگىچە ئەسىرگە ئېلىنغان ئىدى.
كولومبىيە ئاتمىش يىللىق ئىسياندىن كېيىن، FARC بىلەن 2016-يىلى تۈزۈلگەن تىنچلىق كېلىشىمىنى رەت قىلغان بۆلگۈنچى گۇرۇپپىلارنىڭ كۈچىيىۋاتقان زوراۋانلىقىغا قارشى كۈرەش قىلماقتا.