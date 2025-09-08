خەلقئارا
2 مىنۇت ئوقۇش
كولومبىيە ئىسيانچىلارنىڭ كونتروللۇقىدىكى رايوندا گۆرۈگە ئېلىنغان ئونلىغان ئەسكەرنى قۇتقازدى
ئەسكەرلەر كاۋكادىكى زەھەرلىك چېكىملىك ۋە قانۇنسىز كانچىلىق لىنىيەلىرىنى نىشان قىلغان بىر ھەرىكەت جەريانىدا ئەسىرگە ئېلىنغان بولۇپ، ھۆكۈمەت ئىسيانچىلار ياشايدىغان رايوندا سۆھبەت ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن تىرىشماقتا، ھازىر يەنە 45 كىشى گۆرۈدە تۇتۇپ تۇرۇلماقتا.
كولومبىيە ئىسيانچىلارنىڭ كونتروللۇقىدىكى رايوندا گۆرۈگە ئېلىنغان ئونلىغان ئەسكەرنى قۇتقازدى
كولومبىيە ئىسيانچىلارنىڭ كونتروللۇقىدىكى رايوندا گۆرۈگە ئېلىنغان ئونلىغان ئەسكەرنى قۇتقازدى / AFP
8 سبتمبر 2025

كولومبىيە دائىرىلىرى يەكشەنبە كۈنى دۆلەتنىڭ غەربىي جەنۇبىدىكى ئىسيانچىلار كونترول قىلىدىغان ۋە زەھەرلىك چېكىملىك ئىشلەپچىقىرىش يۇقىرى بولغان رايوندا ئەسىرگە ئېلىنغان 72 ئەسكەرنىڭ 27 سىنى قۇتقۇزغانلىقىنى ئېلان قىلدى.

كولومبىيەلىك ئەسكەرلەر ۋە ساقچىلار قوراللىق گۇرۇپپىلارنىڭ كونتروللۇقىدىكى رايونلاردا دائىم تۇتۇپ كېتىلىدۇ.

بىر ھەربىي مەنبە AFP غا بەرگەن باياناتىدا، ئىسيانچىلارنىڭ كونتروللۇقىدىكى كاۋكا رايونىدا 72 ئەسكەرنىڭ «چۈشتىن كېيىن» تۇتۇپ كېتىلگەنلىكىنى ئېيتتى، ئەمما تېخىمۇ كۆپ تەپسىلات بەرمىدى.

ئارمىيە كېيىن 27 ئەسكەرنىڭ «قۇتقۇزۇۋېلىنغانلىقىنى»، ئەمما 45 نەپىرىنىڭ «پارتىزانلار ھاكىمىيىتى ئاستىدا ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىنغانلىقىنى» بىلدۈردى.

باياناتتا: «دۆلەتلىك ئارمىيە تەرتىپنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە تۇتقۇن قىلىنغان خادىملارنىڭ قايتىپ كېلىشىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن رايوندا مەۋجۇتلۇقىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ» دېيىلدى.

باياناتتا، ئەسكەرلەرنىڭ ھەربىي ھەرىكەتكە قاتناشقانلىقىنى ۋە تەخمىنەن 600 كىشىنىڭ سان خۇان دې مىكايدا «قوشۇنلارنىڭ ئورۇنلىشىشىغا توسقۇنلۇق قىلغانلىقىنى» بىلدۈردى. بۇ ھەرىكەتنىڭ «زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىكى ۋە قانۇنسىز كانچىلىقتا ئىشلىتىلىدىغان لىنىيەلەرنى كونترول قىلىشنى ئاسانلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغانلىقى» ئىپادىلەندى.

كولومبىيەنىڭ غەربىي جەنۇبىدىكى كوكايىن ئىشلەپچىقىرىش يۇقىرى بولغان مىكاي رايونى، تارقىتىۋېتىلگەن FARC پارتىزان ئارمىيەسىنىڭ مەركىزىي باش ئىشتابى دەپ قارىلىدۇ ۋە بىر ئىسيانچى گۇرۇھ تەرىپىدىن كونترول قىلىنىدۇ.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT World - Venezuela to deploy 15,000 troops to the Colombian border
تەۋسىيە

سولچىل پىرېزىدېنت گۇستاۋو پېترو 2024-يىلى رايوننىڭ كونتروللۇقىنى قايتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن ھۇجۇم قوزغىغاندا، كۈچلۈك يەرلىك قارشىلىققا ئۇچرىغان ئىدى.

پېترو يەكشەنبە كۈنى X تا ئېلان قىلغان باياناتىدا، سۆھبەت ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن بىر كومىتېتنىڭ سۆھبەتكە تەييار ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ: «ئەسكەرلەرنى قويۇپ بېرىڭلار، ئۇلار سىلەرنىڭ بالىلىرىڭلار بولۇشى مۇمكىن. كولومبىيەنىڭ بالىلىرى ئاتا-ئانىلىرىنى قۇچاقلىشى ۋە ئۇلار بىلەن بىرلىكتە ياشىشى كېرەك» دېدى.

پېترو: «مىكايدىكى دېھقانلار (قانۇنسىز) دېھقانچىلىق مەھسۇلاتلىرىنى تىنچ يول بىلەن ئۆزگەرتىشنى باشلاش ۋاقتىنىڭ كەلگەنلىكىنى بىلىدۇ. مانا بۇ بىر پۇرسەت» دېگەن سۆزلەرنى ئىشلەتتى.

ھۆكۈمەت بۇ خىل تۇتۇپ قېلىشلارنىڭ كۆپىنچە دۆلەتنىڭ مەۋجۇتلۇقى ئاجىز بولغان رايونلاردا، قوراللىق گۇرۇپپىلارنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ھەرىكەت قىلىدىغان يەرلىك خەلق تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

شۇ رايوندا، ئىيۇن ئېيىدا 57 ئەسكەر تۇتۇپ كېتىلگەن ۋە ھەربىي ئارىلىشىشتىن كېيىن بىر نەچچە كۈن ئىچىدە قويۇپ بېرىلگەن ئىدى.

ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرلىرىدا، 33 ئەسكەر سولچىل پارتىزانلار ياشايدىغان غەربىي جەنۇب ئامازون مەھەللىسىدە ئۈچ كۈنگىچە ئەسىرگە ئېلىنغان ئىدى.

كولومبىيە ئاتمىش يىللىق ئىسياندىن كېيىن، FARC بىلەن 2016-يىلى تۈزۈلگەن تىنچلىق كېلىشىمىنى رەت قىلغان بۆلگۈنچى گۇرۇپپىلارنىڭ كۈچىيىۋاتقان زوراۋانلىقىغا قارشى كۈرەش قىلماقتا.

مەنبە:TRT Uyghur
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us