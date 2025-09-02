سىياسەت
كىم جوڭئۇن ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى خاتىرە پائالىيىتىگە قاتنىشىش ئۈچۈن خىتايغا يېتىپ باردى
شىمالىي كورېيە رەھبىرى كىم جوڭئۇن ياپونىيەنىڭ تەسلىم بولغانلىقىنىڭ 80 يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگەن ھەربىي پاراتتا پۇتىن ۋە شى جىنپىڭ بىلەن ئۇچراشتى.
شىمالىي كورېيە دۆلەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، شىمالىي كورېيە رەھبىرى كىم جوڭئۇن بېيجىڭدا ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرلاشقانلىقىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلىدىغان ھەربىي پاراتقا قاتنىشىش مەقسىتىدە مەخسۇس پويىزى بىلەن يېتىپ بارغان.

«رودوڭ سىنمۇن» گېزىتى كىمنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چوي سون خۇينى ئۆز ئىچىگە ئالغان يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلار بىلەن بىرلىكتە بىرونېۋىك پويىزىغا ئولتۇرۇۋاتقان سۈرەتلىرىنى ئېلان قىلدى. پويىز دۈشەنبە كۈنى پيوڭياڭدىن يولغا چىققانىدى.

جەنۇبىي كورېيە تاراتقۇلىرى پويىزنىڭ ئالدى بىلەن خىتاي چېگراسىدىكى داندوڭ شەھىرىگە يېتىپ كېلىپ، ئارقىدىن بېيجىڭغا قاراپ ماڭغانلىقىنى دەلىللىدى.

بۇ، كىمنىڭ 2019-يىلىدىن بۇيانقى تۇنجى، 2011-يىلى ھاكىمىيەت بېشىغا چىققاندىن بۇيانقى بەشىنچى قېتىملىق خىتاي زىيارىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

كىمنىڭ چارشەنبە كۈنىدىكى ھەربىي پارات جەريانىدا خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ ۋە رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن بىلەن كۆرۈشتى. پائالىيەت جەريانىدا بۇ كۆرۈنۈش ئۈچ رەھبەرنىڭ ئامېرىكاغا قارشى ئورتاق مەيدانىنى نامايان قىلىشى مۇمكىن ئىكەن، ئەمما ھازىرغىچە ئۈچ تەرەپلىك باشلىقلار يىغىنى ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقى ھەققىدە رەسمىي ئۇقتۇرۇش ئېلان قىلىنمىدى.

پۇتىن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنى ۋە ھەربىي پاراتقا قاتنىشىش ئۈچۈن يەكشەنبە كۈنى خىتايغا كەلگەن ئىدى. كىرېمىل سارىيى ئەمەلدارلىرى كىم بىلەن ئۆتكۈزۈلۈش ئېھتىمالى بولغان ئۇچرىشىشنىڭ «كۈنتەرتىپتە تۇرۇۋاتقانلىقى»نى بىلدۈردى.

شىمالىي كورېيە مەركىزىي خەۋەر ئاگېنتلىقى كىمنىڭ بۇ زىيارىتىنىڭ ئۆز دۆلىتىنىڭ خىتاي ۋە رۇسىيە بىلەن بولغان «ئىستراتېگىيەلىك ئىتتىپاقلىقى»نى ئەكس ئەتتۈرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.

شىمالىي كورېيە يېقىندىن بۇيان ئوتتۇرا شەرق ۋە تەيۋەن بوغۇزىدىكى ۋەزىيەتلەرگە ئالاقىدار باياناتلارنى بېرىپ، خەلقئارا مەسىلىلەردە ئاۋازىنى كۈچەيتىش بىلەن بىرگە، ئۆزىنى بېيجىڭ ۋە موسكۋا بىلەن بىرلىكتە ۋاشىنگتونغا قارشى سەپتە تۇرماقتا، دەپ قارىماقتا.

بۇ، كىم ۋەزىپىگە ئولتۇرغاندىن بۇيان قاتناشقان تۇنجى كۆپ تەرەپلىك پائالىيەت بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن كەم ئۇچرايدىغان دىپلوماتىك پۇرسەت ھېسابلىنىدۇ.

بۇ زىيارەت ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ۋە جەنۇبىي كورېيەنىڭ يېڭى لىبېرال پىرېزىدېنتى لى جائې ميۇڭ پىيوڭياڭ بىلەن يادرو سۆھبىتىنى قايتىدىن باشلاش نىيىتىنى ئىپادىلىگەن بىر مەزگىلگە توغرا كەلدى. سۆھبەت 2019-يىلى كىم بىلەن ترامپنىڭ خانويدا ئۆتكۈزگەن ئۇچرىشىشى نەتىجىسىز ئاخىرلاشقاندىن بېرى توختاپ قالغان ئىدى.

