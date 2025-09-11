سىياسەت
2 مىنۇت ئوقۇش
ترامپ بىلەن نېتانياھۇنىڭ تېلېفون سۆھبىتى جىددىي كەيپىياتتا ئۆتكەن
ترامپ بىلەن نېتانياھۇنىڭ قاتار ھۇجۇمى مەسىلىسىدىكى تېلېفون سۆھبىتىنىڭ جىددىي كەيپىياتتا ئۆتكەنلىكى بىلدۈرۈلدى.
ترامپ بىلەن نېتانياھۇنىڭ تېلېفون سۆھبىتى جىددىي كەيپىياتتا ئۆتكەن
/ AP
September 11, 2025

نېتانياھۇ سۆھبەت جەريانىدا ترامپقا، قاتارغا ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن قىسقا مۇددەتلىك پۇرسەتكە ئېرىشكەنلىكىنى ۋە بۇ پۇرسەتتىن پايدىلانغانلىقىنى ئېيتقان.

«‹The Wall Street Journal› گېزىتى» نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ بىلەن جىددىي كەيپىياتتا ئۆتكۈزۈلگەن تېلېفون سۆھبىتىدە، ئىسرائىلىيەنىڭ قاتاردىكى ھاماس ۋەكىللىرىگە قاراتقان ھۇجۇمىدىن خەۋەرسىز قالغانلىقى ئۈچۈن «قاتتىق ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى» ئىپادىلىگەن.

چارشەنبە كۈنى ئېلان قىلىنغان مەخسوس خەۋەرگە ئاساسلانغاندا، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك دائىرىلەر، ترامپنىڭ نېتانياھۇغا، قاتارنىڭ پايتەختى دوھادا پەلەستىنلىك گۇرۇپپىنىڭ سىياسىي رەھبەرلىرىنى ھۇجۇم نىشانى قىلىش قارارىنىڭ ئەقىلگە سىغمايدىغانلىقىنى ئېيتقانلىقىنى ۋە «ھۇجۇم يۈز بەرگەن ۋاقىتتا بۇ خەۋەرنى -ئىسرائىلىيەدىن ئەمەس- ئامېرىكا ئارمىيەسىدىن ئاڭلىغانلىقى ئۈچۈن غەزەپلەنگەنلىكىنى» بىلدۈرگەنلىكىنى نەقىل كەلتۈرگەن. دائىرىلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ترامپ يەنە بۇ ھۇجۇمنىڭ، غەززە ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن سۆھبەتكە مۇرەسسەچىلىك قىلىۋاتقان يەنە بىر ئامېرىكا ئىتتىپاقدىشىنىڭ زېمىنىغا زەربە بەرگەنلىكىنى تەكىتلىگەن.

نېتانياھۇ بولسا، ھۇجۇمنى باشلاش ئۈچۈن قىسقا بىر پۇرسەت تاپقانلىقىنى ۋە بۇ پۇرسەتتىن پايدىلانغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن.

دائىرىلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ سۆھبەتتىن كېيىن تېخىمۇ دوستانە كەيپىياتتا ئىككىنچى قېتىملىق تېلېفون سۆھبىتى ئېلىپ بېرىلغان. بۇ سۆھبەتتە ترامپ نېتانياھۇدىن ھۇجۇمنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغان-بولمىغانلىقىنى سورىغان، ئەمما نېتانياھۇ ئېنىق جاۋاب بېرەلمىگەن.

كېيىنچە ھاماس، رەھبەرلىرىنىڭ ھۇجۇمدىن ئامان قالغانلىقىنى دەلىللىگەن، ئەمما گۇرۇپپىنىڭ بەش ئەزاسى ۋە قاتارلىق بىر بىخەتەرلىك خادىمىنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقىنى ئېلان قىلغان.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - نېتانياھۇ «بۈيۈك ئىسرائىلىيە» پىلانىغا سادىق ئىكەنلىكىنى ئېيتتى

 ترامپ نېتانياھۇدىن نارازى

 

تەۋسىيە

«‹The Wall Street Journal› گېزىتى» نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، ترامپ گەرچە ئىسرائىلىيەنىڭ كۈچلۈك قوللىغۇچىسى دەپ تونۇلغان بولسىمۇ، نېتانياھۇنىڭ ئامېرىكانىڭ پىكرىنى ئالماي تۇرۇپ قىلغان تاجاۋۇزچىلىق ھەرىكەتلىرى بىلەن ئۆزىنى توختىماي قىيىن ئەھۋالدا قالدۇرۇشىدىن بارغانسېرى بىئارام بولماقتا ئىكەن.

 مۇشۇنىڭغا ئوخشاش خەۋەرلەردە، ئاق ساراي دائىرىلىرىنىڭ، نېتانياھۇنىڭ ئىيۇل ئېيىدا سۈرىيەگە ھۇجۇم قىلغاندىن كېيىن «ساراڭ ئادەمدەك» ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ، دەپ قارىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلدى.

 

قاتار بۇ ھۇجۇمنى «قورقۇنچاقلىق ھەرىكىتى» ۋە خەلقئارا قانۇنغا ئوچۇق-ئاشكارا خىلاپلىق قىلىش دەپ ئەيىبلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئىسرائىلىيەنىڭ «مەسئۇلىيەتسىز قىلمىشلىرى» غا يول قويمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

پارس قولتۇقى دۆلىتى قاتار ئامېرىكا ۋە مىسىر بىلەن بىرلىكتە، 2023 – يىلى ئۆكتەبىردىن بۇيان 64 مىڭ 600 دىن ئارتۇق پەلەستىنلىك ھاياتىدىن ئايرىلغان غەززەدىكى قىرغىنچىلىقنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مۇرەسسەچىلىك تىرىشچانلىقلىرىدا مۇھىم رول ئويناپ كەلمەكتە.

قاتار باش مىنىستىرى شەيخ مۇھەممەد بىن ئابدۇرراھمان ئەلسانى، چارشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا، دوھاغا قىلىنغان ئىسرائىلىيە ھۇجۇمىغا قارشى كوللېكتىپ رايونلۇق جاۋاب تەييارلىنىۋاتقانلىقىنى ۋە ئەرەب ھەم ئىسلام ھەمكارلاشقۇچىلىرى بىلەن مەسلىھەتلىشىشنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى.

ئەلسانى CNN تېلېۋىزىيەسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا بەرگەن باياناتىدا مۇنداق دېدى:

«رايوندىن بىر جاۋاب قايتۇرۇلىدۇ. بۇ جاۋاب ھازىر باشقا رايونلۇق ھەمكارلاشقۇچىلار بىلەن مەسلىھەتلىشىش ۋە مۇزاكىرە قىلىنىش باسقۇچىدا تۇرۇۋاتىدۇ.»

 

ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us