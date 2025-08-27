شىمالىي كورېيە جەنۇبىي كورېيە پىرېزىدېنتى لى جائېميوڭنى ئامېرىكىغا قىلغان يېقىنقى زىيارىتىدە كورېيە يېرىم ئارىلىنىڭ يادرو قوراللىرىدىن تازىلىنىشىنى تەلەپ قىلغانلىقى ئۈچۈن «ھەقىقىي ئىككى يۈزلىمىچى كىملىكى» نى ئاشكارىلىغانلىقى بىلەن ئەيىبلىدى.
دۆلەت كونتروللۇقىدىكى كورېيە مەركىزىي ئاخبارات ئاگېنتلىقى (KCNA) تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان بىر باياناتتا، پيوڭياڭ لىنىڭ ۋاشىنگتوندىكى ئىستراتېگىيەلىك ۋە خەلقئارالىق تەتقىقات مەركىزىدە قىلغان تاشقى سىياسەت نۇتقىنى تەنقىد قىلدى. لى نۇتقىدا ئامېرىكا-جەنۇبىي كورېيە ئىتتىپاقىنى قايتا تەكىتلەپ، ئىغۋاگەرچىلىكلەرگە كۈچلۈك ئىنكاس قايتۇرۇلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇرۇش بەرگەن ئىدى.
ئاگېنتلىق: «ئۇ بىزنى نامرات ئەمما قەيسەر قوشنىلار دەپ تەسۋىرلەپ ھاقارەتلىدى، ئاندىن يادرو قورالسىزلىنىش دېگەندەك بىمەنە بىر پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا باشلىدى» دېگەن سۆزلەرنى ئىشلەتتى.
شىمالىي كورېيە يەنە يادرو قوراللىرىدىن ۋاز كەچمەيدىغانلىقىنى ئېيتتى.
باياناتتا: «دۆلىتىمىزنىڭ ئىناۋىتى ۋە بىخەتەرلىكى ئۈچۈن يادرو قوراللىرىدىن ھەرگىز ۋاز كەچمەسلىك قارارىمىز قەتئىي ئۆزگەرمەيدۇ» دېيىلدى.
باياناتتا شىمالىي كورېيەنىڭ يادرو كۈچى سالاھىيىتىنىڭ تاشقى «دۈشمەن تەھدىتلىرى» ۋە دۇنيا بىخەتەرلىكىدىكى ئۆزگىرىۋاتقان تەڭپۇڭلۇقنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان «مۇقەررەر بىر تاللاش» ئىكەنلىكى تەكىتلەندى.
لى ۋاشىنگتون زىيارىتى جەريانىدا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپقا بۇ يىل ئىچىدە شىمالىي كورېيە رەھبىرى كىم جوڭئۇن بىلەن كۆرۈشۈشنى تەۋسىيە قىلدى. جەنۇبىي كورېيە جۇمھۇرىيەت رەئىسلىك مەھكىمىسىنىڭ باياناتچىسى كاڭ يۇجوڭ ترامپنىڭ بۇ تەكلىپنى «ئىنتايىن ئەقىللىق بىر تەكلىپ» دەپ ئاتىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ترامپ تۇنجى ۋەزىپە ئۆتەش مۇددىتىدە كىم بىلەن ئۈچ قېتىم ئۇچراشقان ئىدى. بۇلارنىڭ بىرى ئىككى كورېيەنى ئايرىپ تۇرىدىغان قورالسىزلاندۇرۇلغان رايوندا ئېلىپ بېرىلغان ئىدى.